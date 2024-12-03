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台中市發生國小學生用樂樂球棒打老師，隔天警察到學校直接帶走孩子，到派出所製作筆錄、移送少年法庭事件引發爭議。國教行動聯盟表示，校安通報暴力與偏差行為事件國小占34%、管教衝突占45%，台中事件揭示校園安全危機與困境，特別是在處理高關懷學生重大行為事件時，未能提供教師足夠的輔導資源與支援，是根本導致衝突進一步升級的背後主因。根據教育部「112年校園安全及災害通報事件」數據統計，其中「校園暴力與偏差行為事件」高達27511件，「管教衝突」高達4582件。其中，國小「暴力與偏差行為事件」9370件，占各教育階段總數34%，國小「管教衝突事件」2053件占各教育階段總數44.8%，這些數字反映了校園暴力衝突與情緒問題已逐漸朝向低齡化發展，成為校園安全的重大挑戰與隱憂。國教盟指出，通報數據的高比例背後，是學校日常管理面臨的巨大壓力與現有機制的運作瓶頸。彰化縣某國中資深生輔組長透露，「教師很少會輕易訴諸法律，通常在教導、管教、輔導皆無法奏效的情況下，訴諸法律才會成為不得已的手段。這既反映了教師管教權限的限縮，也顯示出專責人力不足時教師面臨的困境。」《學生輔導法》於2024年11月甫完成修法，對提升輔導人力編制與三級輔導模式優化具有重大意義，但在解決校園安全結構性問題上，仍需更多行動支持。國教盟認為，針對突發性校園安全事件的應對，現行機制在支援與轉銜方面的不足，導致教師、校方與家長在處理類似台中事件時缺乏有效的指引與協作，這些問題暴露了當前校園安全管理在專責人力配置、支援機制與跨部門協作中的缺失，修法雖有助益，但仍需實質配套才能落地。國教盟提出四項建議，首先是教育部應制定明確且可操作的通報暨處理流程，特別是在處理學生重大違規行為時，完善教育、社政與警政系統的有效連結，確保每次通報後都能迅速啟動有效的支援系統。國教盟表示，校園應增設專責的學務校安人力，並提升其專業能力，特別是在暴力與偏差行為事件與情緒衝突日漸增加的今日，成為學校安全與教師輔導管教的重要支持。國教盟也說，應將績效優良的學務創新人力續聘聘期適當延長，確保學生能在穩定的人力支持下接受輔導，並要求所有新進人員在入職前完成基本輔導與安全處理技能的培訓。國教盟強調，通報機制應聚焦於學生輔導與事件處理的即時性，確保教師與校方在法律程序前能獲得實質支援，同時為學生提供適切的輔導與干預。