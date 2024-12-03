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台中市某國小今年3月發生師生衝突，一名小六生樂樂球棒打到老師，隔日向老師道歉後仍被報警，兩名員警取得學務主任同意後，入校將學生帶回派出所做筆錄。案件爆發後引起軒然大波，台中市長盧秀燕也震怒，斥責教師「不適任」要求重懲，可此話一出，卻引發基層教師怒火，直接灌爆盧秀燕臉書。對此，政治評論員吳靜怡表示，盧秀燕校園「樂樂球棒」事件是台北市長蔣萬安校園「狼師案」網路熱度的十倍，質疑「學生打老師，媽媽市長為此震怒，難道盧秀燕不支持老師報警？」吳靜怡今（3）日在臉書發文指出，盧秀燕2日針對小六學生和教師的紛爭感到震怒，一方面是警察人員穿著制服並開警車直接到校園帶走老師、學生造成校園騷動，另一方面，盧秀燕認為學校應該保護學童，在沒有傳票等法律文件以及家長陪同下，不應該隨便就讓學生被員警帶走，喝斥相關教育人員很不適任。吳靜怡續指，當市議員李中質詢、盧秀燕震怒後，即出現不同消息，原來學生是拿樂樂棒球的球棒要打老師、老師有箝制學生而產生學生和老師皆有傷痕、家長有收到通知並同意警察將學生帶走、報警是由社輔教師知情的情況而為之，「綜合所有消息，許多人開始不信任市長、議員一昧責怪老師的方向，盧秀燕媽媽馬上翻車，慘遭炎上，更因為許多人查不到更多相關或平衡報導，讓多數人認為台中市政府刻意壓新聞。」吳靜怡認為，目前教師在校園的環境相當為難，在社會喊出「反霸凌」的同時，許多教職員都認為自己身處在被家長、學生霸凌又無管道疏通的惡質環境，這樣校園狀態恐怕從職場到教育都是惡性循環，教育、教導、教訓又要如何拿捏？「盧秀燕市長的『震怒』是否適當？又或者，是因為『教職壓力鍋』而產生的炸鍋效應，這是應該好好思考並驗證關注的」，一個孩子的家長有兩票，但一個老師一樣也是有家庭，有時候，選票考量反而會讓人對政治人物有反感。