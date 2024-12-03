林昱珉經典賽資格賽恐難披中華隊戰袍！效力亞利桑那響尾蛇3A的旅美台將林昱珉，本次世界12強棒球賽，扛下中華隊王牌投手的招牌，先後在預賽的「台韓大戰」以及冠軍戰，繳出好投，幫助台灣奪下史上首座3大國際賽冠軍。然而，明年將會是他挑戰衝擊大聯盟的關鍵時刻，恐怕將難以在2月開打經典賽資格賽中，再次披上中華隊戰袍。
最接近大聯盟的時刻 台灣仍有替代戰力
現年僅21歲的林昱珉，由於傷勢在今年賽季休養近2個月，因此在12強賽獲得較多出賽空間，藉以補足投球數。林昱珉也不負中華隊王牌的名號，扛下2場重要先發，分別對上亞洲強權韓國及日本，最終都帶領球隊在該場比賽獲勝，總共主投8.2局，僅被敲3支安打、失3分，並送出6次三振，展現大將之風。
近期經典賽資格賽參賽名單蔚為話題，繳出好表現的林昱珉能否再戰，受到外界關注。美國媒體《運動畫刊》近日撰寫報導指出，林昱珉是相當有機會登上大聯盟的潛力新秀，在上個賽季末升上3A後，新賽季可能仍會由3A出發，但也不排除直上大聯盟的可能，這意味著可能將會是林昱珉生涯以來，最靠近大聯盟的一個賽季。
雖然林昱珉對於經典賽資格賽，並未給出明確答案，但日前受訪時曾表示，參加12強賽已經讓休養時間縮短，且明年2月資格賽恰好是大聯盟春訓，將會跟球團及經紀公司討論再決定。此外，他也認為，台灣仍有許多優秀的選手可以勝任中華隊的任務，因此缺戰機率可能較高。
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現年僅21歲的林昱珉，由於傷勢在今年賽季休養近2個月，因此在12強賽獲得較多出賽空間，藉以補足投球數。林昱珉也不負中華隊王牌的名號，扛下2場重要先發，分別對上亞洲強權韓國及日本，最終都帶領球隊在該場比賽獲勝，總共主投8.2局，僅被敲3支安打、失3分，並送出6次三振，展現大將之風。
近期經典賽資格賽參賽名單蔚為話題，繳出好表現的林昱珉能否再戰，受到外界關注。美國媒體《運動畫刊》近日撰寫報導指出，林昱珉是相當有機會登上大聯盟的潛力新秀，在上個賽季末升上3A後，新賽季可能仍會由3A出發，但也不排除直上大聯盟的可能，這意味著可能將會是林昱珉生涯以來，最靠近大聯盟的一個賽季。
雖然林昱珉對於經典賽資格賽，並未給出明確答案，但日前受訪時曾表示，參加12強賽已經讓休養時間縮短，且明年2月資格賽恰好是大聯盟春訓，將會跟球團及經紀公司討論再決定。此外，他也認為，台灣仍有許多優秀的選手可以勝任中華隊的任務，因此缺戰機率可能較高。
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