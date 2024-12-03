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▲亞利桑那響尾蛇3A的旅美台將林昱珉，本次世界12強棒球賽，扛下中華隊王牌投手的招牌，先後在預賽的「台韓大戰」以及冠軍戰，繳出好投。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

林昱珉經典賽資格賽恐難披中華隊戰袍！效力亞利桑那響尾蛇3A的旅美台將林昱珉，本次世界12強棒球賽，扛下中華隊王牌投手的招牌，先後在預賽的「台韓大戰」以及冠軍戰，繳出好投，幫助台灣奪下史上首座3大國際賽冠軍現年僅21歲的林昱珉，由於傷勢在今年賽季休養近2個月，因此在12強賽獲得較多出賽空間，藉以補足投球數。近期經典賽資格賽參賽名單蔚為話題，繳出好表現的林昱珉能否再戰，受到外界關注。此外，他也認為，台灣仍有許多優秀的選手可以勝任中華隊的任務，因此缺戰機率可能較高。