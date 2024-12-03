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半導體產業迎來震撼彈！美國晶片龍頭英特爾美國時間昨（2）日宣布，執行長季辛格（PatGelsinger）已於12月1日正式退休。引發市場關注的是，季辛格擔任英特爾執行長的時間短短不到四年，因此引發「被迫退休」的討論。對此，資深半導體分析師陸行之今（3）日指出，目前重點不是看季辛格離開，而是董事會要誰來接手？美國晶片大廠英特爾（Intel）當地時間週一宣布，原執行長季辛格（PatGelsinger）於12月1日正式退休，公司指派財務長辛斯納（DavidZinsner）與高階主管霍特豪斯（MichelleJohnstonHolthaus）擔任臨時共同執行長，董事會成員耶里（FrankYeary）擔任臨時執行主席。有外媒指出，季辛格實際上是因為業績不佳而被董事會趕走，而非自願離任。對於這個事件，知名半導體分析師陸行之發文表示，是董事會強迫任期未完提早退休（記得當初簽5年，結果3年就打包走人），還是因為被套個緊箍咒無法100%分割製造毒瘤而失望離職？陸行之坦言，這個金童上任後沒多久，我們就一直不看好，等著看何時被Letgo。另外，陸行之指出，PatGelsinger先前提出一堆矛盾的策略（找台積電代工先進製程，又一天到晚說台灣地緣政治很危險，及大力發展晶圓代工到處擴產拿補助，結果搞得虧損越來越大，一發不可收拾），設定一個無法完成的ppt目標（4年5個nodes，2024所謂Manufacturingready的20A/18A在哪裡？）AI GPU設計不出來，AI ASIC Claude賣少少，新電腦CPU問題一堆，伺服器CPU一直掉份額，部分被裁人員馬上被錄用，事蹟多到罄竹難書。最後，陸行之強調，現在重點不是看ppt冠軍的金童離職，而是董事會要誰來接手。大概率會找外部的產業老手來整頓，但我最不想看到的是川普，為了救英特爾，大幅加碼非美半導體製造關稅到50%以上，或是輝達（隨便來個1500億美元就可以把英特爾所有專利都買走，再把製造部門拆分掉）、馬斯克（希望他能把50%以上時間花在特斯拉）或是OpenAI執行長Sam Altman（之前喊出要花7兆美元打造35座半導體廠）出來攪局，是來攪台積電一統江湖的局，還是來蹚渾水，「你們懂的」。