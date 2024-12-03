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美國職棒在今表示考慮效仿「香蕉聯盟」的有趣規則想要引進「黃金打者規則」，預計將在未來比賽中，每隊能有一次機會，在任何時刻派出陣中最強打者上場打擊，且並不會有替換退場的問題。大聯盟主席Rob Manfred也在作客《The Athletic》記者John Hollinger 的播客節目中證實此消息，但此消息仍在討論階段。主席Rob Manfred在節目中透露，「在球團的老闆會議中，我曾提出『黃金打者規則』，但此規則還在討論階段，兩隊每場比賽只能使用一次，目前有3種提案，如：第一，像是在滿壘或是得點圈時的關鍵時刻。第二，『黃金打者規則』適用於7局之後或是只能在9局使用。第三，只能在落後與平手時的球隊才能使用。」記者John Hollinger 認為此規則能增加球賽的精采度，並舉例，「在2023年第五屆世界棒球經典賽冠軍戰，日本隊大谷翔平在9局上2出局後，與美國隊長Mike Trout上演夢幻對決，當時的對決宛如漫畫的熱血劇情，讓球迷看得熱血沸騰，成為棒球史上經典的一幕。」但聯盟中也有人抱有不同看法，邁阿密馬林魚前總裁David Samson就說道：「此規則在10年前就曾出現過討論，但這個舉動就是在褻瀆棒球」，此外雙城球星Carlos Correa則直言，「這對牛棚投手的壓力會十分巨大，勢必有可能增加投手受傷的風險。」此外今年拿下世界大賽MVP的Freddie Freeman也給出看法，「若大谷翔平能上場打20次，我是非常樂意看到的，因為這對球隊會非常有利，但我是一個傳統派的棒球主義者，我反對這項規則，若要啟用此規則，不如前6局正常比賽，後面3局用全壘打大賽來判定比賽結果。」