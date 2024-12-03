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藝人黃子佼因持有未成年性影像，遭台北地檢署依違反《兒童及少年性剝削防制條例罪》起訴，台北地院今（3日）一審判決出爐，判有期徒刑8月，另外，台北地院更指出，黃子佼購買性影像數量達2259個，該性影像客體之兒童及少年人數共35人，數量非微，提高兒童及少年成為性剝削對象之危險性，且黃子佼於偵訊中坦承犯行，卻又在審理期間否認犯行，加上迄未與被害人、告訴人等成立調解，因此判8月，併科罰金10萬元。據了解，黃子佼於2014年間，註冊成為「創意私房」會員，之後陸續購買兒童或少年性影像，基於持有兒童及少年性影像之犯意，自2023年起，仍繼續無故以本案扣案硬碟儲存如前揭性影像而持有。合議庭認為，黃子佼觸犯於2023年2月17日修正施行的「兒童及少年性剝削防制條例第39條第1項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪」。判決指出，黃子佼因一己私慾，加入創意私房論壇成為會員，並自該論壇購買兒童及少年之性影像，持有之數量達2,259個。且其案發時在演藝圈工作，經濟狀況小康，未曾因犯罪經法院判處罪刑。另外，黃子佼案發後，於偵查中坦承犯行，卻在程序及審理中均否認犯行，又未與被害人、告訴人等成立調解，併酌以檢察官、辯護人對於被告刑度之意見等一切情狀，判有期徒刑8月，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，則以1000折算1日。