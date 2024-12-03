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▲迪士尼遊輪全新「迪士尼探險號」，可樂旅遊12月10日起開賣。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲迪士尼探險號提供多達6間特色主題餐廳，還有機會與米奇、米妮等眾多明星一起同樂。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲迪士尼遊輪上有分齡兒童與青少年主題俱樂部、成年人專屬休閒空間，無論大人或小孩都能沉浸式享受一趟迪士尼海上奇幻之旅。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲Klook公布2024年《海外熱門景點商品Top 10》，其中榜首為釜山通行證。（圖／Klook提供）

▲Klook提到，台灣旅客仍舊十分熱愛高空觀景台，日本Shibuya Sky展望台成功搶進《海外熱門景點商品 Top 10》。（圖／Klook提供）

迪士尼遊輪首度以亞洲為母港打造全新「迪士尼探險號（Disney Adventure）」，時間涵蓋聖誕節、跨年、農曆新年、寒假等檔期，搭配長榮航空推出限定專案價，，凡報名前4趟次出發的旅客，可樂旅遊加碼贈送專屬好禮。迪士尼遊輪全新「迪士尼探險號」，排水量達20.8萬噸，共有2,111間艙房，最多可服務6,700位旅客，船上規劃Disney Imagination Garden、Disney Discovery Reef、San Fransokyo Street、 Marvel Landing、Toy Story Place、Town Square、Wayfinder Bay等七大主題區域，以及眾多特色主題餐廳，並設有分齡兒童與青少年主題俱樂部、成年人專屬餐廳，無論大人或小孩都能沉浸式享受一趟迪士尼海上奇幻之旅。可樂旅遊表示，為提供旅客最舒適的迪士尼探險號遊輪體驗，免去額外的機票、住宿、交通等煩惱，搭配長榮航空推出一站式購足服務，規劃迪士尼遊輪「迪士尼探險號」5日及6日團體及自由行商品，12月10日上午8時起全面上架販售。團體行程將搭乘長榮航空往返新加坡，首日入住距離郵輪碼頭僅15分鐘車程的五星新加坡首都凱賓斯基酒店，遊覽濱海灣花園、星耀樟宜等新加坡著名景點，並品嘗海南雞飯、松發肉骨茶等當地特色美食；自由行商品同樣使用長榮航空往返新加坡，住宿推薦新加坡禧街鉑爾曼飯店或濱海灣賓樂雅臻選酒店一晚。無論是訂購團體或自由行套裝行程的旅客，皆可享新加坡樟宜機場至飯店、飯店至郵輪碼頭、郵輪碼頭至樟宜機場等3段當地交通接駁；此外，可樂旅遊特別於每一趟次都安排隨船中文領隊，提供旅客必要的旅遊協助。可樂旅遊指出，目前收到的迪士尼探險號訂單需求已超過8千人次，其中以含兒童的家庭客及迪士尼粉絲為最大宗，主要需求的房型則以陽台房及套房為主。至於Klook則是於年底公佈了2024年度旅遊體驗與目的地Top 10榜單，包含《海外熱門景點商品Top 10》、《海外熱門體驗行程商品Top 10》、《海外熱門目的地Top 10》等排行榜。Klook提到，今年台灣旅客玩得更精打細算、重視旅途中的彈性，能在24或48小時內暢遊約40個熱門景點的釜山通行證及大阪周遊卡，不僅首次登上Klook《海外熱門景點商品Top 10》，更一次奪得前兩名。今年新開幕的景點，因話題居高不下熱門十足，像是海外景點榜單內排名第7的teamLab無界，以及《海外熱門體驗行程商品Top 10》中第9的東京豐洲萬葉俱樂部溫泉體驗；台灣旅客仍舊十分熱愛高空觀景台，像是Shibuya Sky展望台、東京晴空塔等也成功搶進海外景點Top 10榜單中，榜首則為泰國曼谷水上市場一日遊。 而《海外熱門目的地Top 10》前五名則分別為東京、大阪、香港、首爾、曼谷。