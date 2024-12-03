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▲台中市長盧秀燕震怒，強調該教師「非常不適任」，做出最壞的教育示範。（圖／台中市政府提供）

▲台中市議員李中揭發，一名小六學生持泡棉製的樂樂球棒反擊老師，隔天竟在學校被抓到派出所。（圖／記者顏幸如攝）

台中一名國小六年級學生今年3月因持樂樂球棒打到老師，隔日道歉後仍遭老師報警函送少年法庭，警方進入校園直接將學生帶走一事，引起外界關注，就連台中市長盧秀燕都震怒。但律師桂祥晟指出，老師已被法律沒收懲戒權，遭受到威脅時只能選擇報警，但體制卻不會保護教師，甚至不會支持教師伸張個人權益，那麼便只剩下兩個選擇「離開或者平庸」，讓他感嘆真是萬分悲哀。今年3月台中某國小師生在課堂上爆發衝突，隨後便有兩名員警入校，將學生帶回派出所做筆錄，並移送少年法庭，讓家長事後得知氣炸。案件曝光後，台中市長盧秀燕震怒，強調該教師「非常不適任」，做出最壞的教育示範，而警方沒有傳票，學校竟容許將孩子帶走，足見校長領導無方、毫無法律觀念。市警局公關室主任蔡期望指出，入校兩名員警對法令認知不足，不僅沒第一時間通知家長，更不該直接將學生帶走，因此各記申誡一次。對此，律師桂祥晟提出問題「如果今天一個國小老師被學生威脅了、遭受危害了，這有沒有可能發生？」他表示國小高年級的男生並非可愛動物，老師的懲戒權已被法律沒收，沒有任何防禦自己的法律上能力，那麼遇到危險時該怎麼辦？桂祥晟表示，他相信老師選擇報警絕對是很掙扎的，因為校方高層意見一定很多，也會將受害教師貼上「難搞」的標籤。而此次事件是老師忍不了報警，警方也介入，讓桂祥晟忍不住酸，更何況學生的道歉，老師也有權利選擇接不接受，但若立場反過來，是老師體罰或當眾訓誡了學生，被學生提告傷害或公然侮辱，學生及學生家長肯定不會原諒老師，，令他感嘆：「萬分悲哀！」