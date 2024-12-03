樂樂球棒打人會痛嗎？樂樂棒球「起源、比賽規則」：安全不占地方

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▲ 樂樂棒球和正式棒球運動最大的差異就是沒有投手。圖為中華隊王牌投手林昱珉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲樂樂棒球使用特定的泡棉製球棒與PU材質棒球，全部採用打擊座比賽。（圖／翻攝維基百科）

中華隊稱霸2024年世界12強棒球錦標賽，寫下歷史最佳成績。被稱為國球的棒球運動大家都知道，那麼這次台中掀起「老師報警抓小學生」爭議的「樂樂球棒」是什麼？被打到有多痛？《NOWnews》整理號稱「安全不占地方」的樂樂棒球起源、比賽規則等重點，一文速懂。樂樂棒球（happy baseball, tee-ball）是一種棒球類的體育運動，使用特定的泡棉製球棒與PU材質棒球，球放在打擊座支架上讓打擊者揮棒擊球。樂樂棒球有打的遠、打不破玻璃、被打到也不會受傷的特點，具備「器材安全、場地不受限、人人可上場、多樣式玩法及男女老少咸宜」等特性，一般校園或體育館都可以玩，安全又不占地方。樂樂棒球源自於美國，發明於1950年代，後來散播至各國，如今能在中國、香港或其他國家見到樂樂棒球的存在。中華民國樂樂棒球協會指出，泡棉軟球最初使用在職棒球員訓練，作為近身反應和室內打擊時用，1995年棒球夏季營鼎盛之時，拿來給初學者或低年級當訓練球；2001年教育部開始推廣，取名樂樂棒球。從6歲到60歲都能玩得不亦樂乎。1、正式比賽打3局，每局採1-9棒打完1輪，限3出局。有兩隊第3局，從兩隊中挑最優秀的9個。2、先發9名球員可再上場一次，打擊順序不可變動。3、不可採用觸擊或違規擊球，違者計好球一個。4、擊出之球未超過場內5公尺線屬界外球，計好球一個。5、揮空棒或擊成界外球，好球。6、甩棒結果照算不判出局，但要警告再甩棒需強制換人。7、進攻隊衝壘須踩橘色安全壘板，守備隊踩白色壘板。8、每個壘位均可衝壘，但不可滑壘，滑壘一律判出局。9、跑壘員上壘後必須踩在壘板上，不可離壘或盜壘，等擊球員擊出球後才可離壘前進，違者判出局。10、跑壘員跑向下一個壘位，踩到5公尺不可折返線，就須繼續向前，除非該壘位已有其他跑壘員則可退回。11、當每一局的最後一棒造成出局時(視同棒球第三出局),即為死球比賽停止。該出局如果是被封殺狀態時，則三壘上跑壘員回本壘得分不算，記錄為三壘有殘壘。12、次局開始前，上一局有殘壘之跑壘員需先站在殘壘位上。1、守方1至9號上場守備，換人時需由預備球員中更換。2、投手需在9公尺以外防守，不限制站在投手板上。3、擊球員揮擊前，守備員皆不可超過投手板趨前防守。4、不可用觸殺，守備員一律以踩壘封殺出局，如果持球碰觸到跑壘員不判出局，為比賽進行中。5、內野手不再抓跑壘員，將球傳回本壘或捕手時，壘上人員須回到已佔上之壘位，等下一棒揮擊後再前進。6、每場比賽允許攻守雙方各暫停2次，每次1分鐘。1、正式比賽打4局，得分多的隊伍獲勝。2、若打滿3局相差 13分(含)以上，則裁定提前結束。3、循環賽: 若兩隊戰績相同，則比兩隊對壘該場獲勝隊晉級，若三隊互有勝負戰績相同，則(1)總得分÷(總得分+總失分)=商率，高者名次在前。(2)總得分較多者。(3)總失分較少者。4、淘汰賽:三局上落後的隊伍總打席及殘壘位數已無法超越對手，則裁定提前結束。若雙方平手時，第3局之殘壘人數多者獲勝。例如殘壘數3人勝2人；殘壘2人勝1人。若仍相同，則比壘位多者獲勝，若再相同，則由裁判主持猜銅板決定勝負。