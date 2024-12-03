曾出演《小女子》的韓國男星朴敏宰上個月（11/29）到中國旅行，卻突發「心臟驟停」不幸離世，享年32歲。啟新診所說明，心臟驟停指的是「心臟突然停止跳動」，導致血液循環停止，大腦、心臟等器官缺乏氧氣而壞死、呼吸中止，沒有及時治療，可能在數分鐘內死亡，心臟驟停都並非只有心血管疾病患者會發生，即使是無心臟疾病的年輕人，也有可能出現。
朴敏宰過世的消息，由其弟弟在昨（2）日透過Instagram公開，沒想到年僅32歲就因突發疾病離開；啟新診所指出，多數的心臟驟停在沒有徵兆下突然發生，但患者仍可以感覺一些警訊，包括胸痛、呼吸困難或急促、虛弱乏力、頭痛、心悸、快要昏倒。
台大醫院心導管室主任、心臟學會秘書長王宗道則表示，心臟驟停常見許多案例都發生在運動場上，例如有物體撞擊胸部，T波（心室再極化造成心室舒張）會出現異常，造成心室顫動、心律不整，最後釀成心臟驟停，人通常會在倒地幾秒鐘後失去知覺、沒有呼吸、沒有脈搏。
王宗道強調，當發生身邊有人出現心臟驟停時，立即透過AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救，且AED電擊每延遲1分鐘，存活率就會下降10%，若附近場域沒有類似器材，則要馬上做CPR維持呼吸和身體機能，通常急救的黃金期在10分鐘內。
患者若送醫後成功脫離險境，醫師會進一步觀察腦部是否受損、血壓是否正常，並評估後續可能出現的後遺症，提醒民眾，若平時會有出現胸悶、壓迫感的情況，休息過後又會減緩，代表心臟正在發出警訊，此時就應就醫檢查，平時也要視自身狀況選擇運動並調整強度，尤其在冬天心血管疾病好發的季節，類似觀念更加重要。
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台大醫院心導管室主任、心臟學會秘書長王宗道則表示，心臟驟停常見許多案例都發生在運動場上，例如有物體撞擊胸部，T波（心室再極化造成心室舒張）會出現異常，造成心室顫動、心律不整，最後釀成心臟驟停，人通常會在倒地幾秒鐘後失去知覺、沒有呼吸、沒有脈搏。
王宗道強調，當發生身邊有人出現心臟驟停時，立即透過AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救，且AED電擊每延遲1分鐘，存活率就會下降10%，若附近場域沒有類似器材，則要馬上做CPR維持呼吸和身體機能，通常急救的黃金期在10分鐘內。
患者若送醫後成功脫離險境，醫師會進一步觀察腦部是否受損、血壓是否正常，並評估後續可能出現的後遺症，提醒民眾，若平時會有出現胸悶、壓迫感的情況，休息過後又會減緩，代表心臟正在發出警訊，此時就應就醫檢查，平時也要視自身狀況選擇運動並調整強度，尤其在冬天心血管疾病好發的季節，類似觀念更加重要。