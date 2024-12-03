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▲32歲的朴敏宰死訊由弟弟公布，醫師提醒，「心臟驟停」不只心血管疾病患者會發生，即使是無心臟疾病的年輕人也有可能。（圖／IG parkminzae）

曾出演《小女子》的韓國男星朴敏宰上個月（11/29）到中國旅行，卻突發「心臟驟停」不幸離世，享年32歲。啟新診所說明，，心臟驟停都並非只有心血管疾病患者會發生，即使是無心臟疾病的年輕人，也有可能出現。朴敏宰過世的消息，由其弟弟在昨（2）日透過Instagram公開，沒想到年僅32歲就因突發疾病離開；啟新診所指出，，但患者仍可以感覺一些警訊，包括台大醫院心導管室主任、心臟學會秘書長王宗道則表示，，例如有物體撞擊胸部，T波（心室再極化造成心室舒張）會出現異常，造成心室顫動、心律不整，最後釀成心臟驟停，王宗道強調，，若附近場域沒有類似器材，則要馬上做CPR維持呼吸和身體機能，通常急救的黃金期在10分鐘內。患者若送醫後成功脫離險境，醫師會進一步觀察腦部是否受損、血壓是否正常，並評估後續可能出現的後遺症，提醒民眾，，平時也要視自身狀況選擇運動並調整強度，尤其在冬天心血管疾病好發的季節，類似觀念更加重要。