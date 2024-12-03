Apple Vision Pro來了！蘋果首款頭戴式裝置Apple Vision Pro台灣預計12 月 5 日上午 9 點開始預訂，12 月 17 日 (星期二) 開始供貨，售價11萬9900元，雖然很考驗果粉荷包，但會是科技狂熱份子最佳的聖誕節禮物。Vision Pro號稱將帶領用戶進入「空間運算時代」，不用手把，透過頭部擺動、瞳孔控制、眼鏡上類似Apple Watch 錶冠的旋鈕來進行互動，酷炫十足，首次實際體驗過的YouTuber Tim哥表示：「震撼到說不出話！」不會有傳統的「3D暈」，宛如是電影《一級玩家》的真實版。
Apple Vision Pro 是 Apple 的首款空間運算裝置，結合 AR（擴增實境）和 VR（虛擬實境）的頭戴式裝置，搭載超高解析度的 4K 顯示器、M2 與 R1 晶片，能提供沉浸式的視覺與互動體驗。支援手勢、語音與眼球追蹤操作，並結合多重感測器和相機。
Vision Pro在去年(2023年)中的開發者大會(WWDC23)上大出風頭，並於今年初在美國開賣，6月跨出美國，奔向亞洲，中國大陸、香港、日本、新加坡開賣，台灣則終於來了，本週四（12/5）開放預訂，預計12/17首波到貨。台灣售價為11萬9900元，確實不便宜，但如果將較於其他鄰近的亞洲區和美國當地的售價相比，僅比香港貴一點點，日本、新加坡、中國換算下來都比台灣還要再貴一些。
🟡Vision Pro鄰近亞洲地區官方定價：
台灣官網：售價11萬9900元
香港官網：2萬7999港幣，約為11萬7371元台幣起
日本官網：599800日圓，約為13萬596元台幣起
新加坡官網：5299新加坡幣，約為12萬8418元台幣起
中國官網：2萬9999人民幣，約為13萬4577元台幣起
🟡盒裝物、價格
盒裝內配件：單圈編織頭帶、雙圈頭帶、個人化遮光罩、保護套、擦拭布、電池、USB-C 充電線和 USB- C 電源轉接器。
Vision Pro為「空間運算」設備，全 3D 使用者介面，以使用者的眼睛、雙手與聲音來操控。針對亞太市場，進行個別本土化校正，Vision Pro預設語言清單中，會包含繁體中文與粵語。Vision Pro以 visionOS 驅動，只需看著 App雙指輕點，即可與 App 互動。還可以用語音聽寫文字、使用虛擬鍵盤打字、要求 Siri 開啟和關閉 App、播放媒體、回答問題等。
App Store 現在擁有超過 2,500 款特別為 Apple Vision Pro 設計的 App，以及超過 150 萬款與 Apple Vision Pro 完全相容的App，包括《friDay》、《MyVideo》和《momo 購物》等。使用者還可以藉由「Mac 虛擬顯示器」將 Mac 無線帶入Vision Pro。生產力 App，包括《Box》、《Shapr3D》、《Slack》、《Webex》、《Zoom》和 Microsoft 365 的 App。還能配對巧控鍵盤、巧控板，以及巧控滑鼠等藍牙配件。
🟡支援大量App支援數千種遊戲
包括 Apple Arcade 提供 250 多種遊戲，包括《Puzzle Sculpt》、《Warped Kart Racers》、《Alto's Odyssey — Remastered》、《天天過馬路之登高塔》和《Where Cards Fall》，還有 App Store 上的空間遊戲，例如榮獲 2024 年 Apple 設計大獎的《Blackbox》、《Loóna》等等。還可以用《Steam Link》等 App 連結 iPad 和 iPhone 遊戲、PC 和主機遊戲，而 Mac 上甚至還有更多遊戲，都與 PlayStation DualSense 和 Xbox 無線控制器相容。
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Vision Pro在去年(2023年)中的開發者大會(WWDC23)上大出風頭，並於今年初在美國開賣，6月跨出美國，奔向亞洲，中國大陸、香港、日本、新加坡開賣，台灣則終於來了，本週四（12/5）開放預訂，預計12/17首波到貨。台灣售價為11萬9900元，確實不便宜，但如果將較於其他鄰近的亞洲區和美國當地的售價相比，僅比香港貴一點點，日本、新加坡、中國換算下來都比台灣還要再貴一些。
🟡Vision Pro鄰近亞洲地區官方定價：
台灣官網：售價11萬9900元
香港官網：2萬7999港幣，約為11萬7371元台幣起
日本官網：599800日圓，約為13萬596元台幣起
新加坡官網：5299新加坡幣，約為12萬8418元台幣起
中國官網：2萬9999人民幣，約為13萬4577元台幣起
🟡盒裝物、價格
盒裝內配件：單圈編織頭帶、雙圈頭帶、個人化遮光罩、保護套、擦拭布、電池、USB-C 充電線和 USB- C 電源轉接器。
- 256GB售價11萬9,900元
- 512GB售價12萬6900元
- 1TB 售價13萬3900元
- 蔡司光學磁吸式鏡片老花度數售價3,290元
- 蔡司光學磁吸式鏡片處方度數售價4,990元
- 旅行保護盒售價6,790元
- AppleCare+ 售價15,900元
Vision Pro為「空間運算」設備，全 3D 使用者介面，以使用者的眼睛、雙手與聲音來操控。針對亞太市場，進行個別本土化校正，Vision Pro預設語言清單中，會包含繁體中文與粵語。Vision Pro以 visionOS 驅動，只需看著 App雙指輕點，即可與 App 互動。還可以用語音聽寫文字、使用虛擬鍵盤打字、要求 Siri 開啟和關閉 App、播放媒體、回答問題等。
App Store 現在擁有超過 2,500 款特別為 Apple Vision Pro 設計的 App，以及超過 150 萬款與 Apple Vision Pro 完全相容的App，包括《friDay》、《MyVideo》和《momo 購物》等。使用者還可以藉由「Mac 虛擬顯示器」將 Mac 無線帶入Vision Pro。生產力 App，包括《Box》、《Shapr3D》、《Slack》、《Webex》、《Zoom》和 Microsoft 365 的 App。還能配對巧控鍵盤、巧控板，以及巧控滑鼠等藍牙配件。
🟡支援大量App支援數千種遊戲
包括 Apple Arcade 提供 250 多種遊戲，包括《Puzzle Sculpt》、《Warped Kart Racers》、《Alto's Odyssey — Remastered》、《天天過馬路之登高塔》和《Where Cards Fall》，還有 App Store 上的空間遊戲，例如榮獲 2024 年 Apple 設計大獎的《Blackbox》、《Loóna》等等。還可以用《Steam Link》等 App 連結 iPad 和 iPhone 遊戲、PC 和主機遊戲，而 Mac 上甚至還有更多遊戲，都與 PlayStation DualSense 和 Xbox 無線控制器相容。