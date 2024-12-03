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台中市發生國小學生用樂樂球棒打老師，隔天警察到學校直接帶走孩子，到派出所製作筆錄、移送少年法庭事件，台中市長盧秀燕批評教師非常不適任也引發爭議。對此，全教總要求盧秀燕收回武斷發言，喊話教育施政與決策不應民粹化。台中市議會教育文化委員會召集人李中今（2）日質詢時指出，今年3月26日，台中市中區某國小上體育課，老師和學生發生爭執，老師出手壓制小朋友，小朋友則拿手上海綿製的樂樂球棒反擊老師。隔日老師認為小朋友的道歉不夠誠意，竟打電話到派出所報案，接著兩名警員將小孩帶到派出所、在沒任何大人陪同下製作筆錄、移送少年法庭。該名列席議會的校長當場道歉、表示願意承擔，卻強調老師沒壓制學生、是警察主動帶走小孩的，此時市長盧秀燕聽不下去，主動站起來說「即使是警察主動帶走，學校也應該要阻止」，盧秀燕強調她非常痛心，孩子事後道歉，代表已經知道錯了，老師還不放手，這是最壞的教育示範！她激動的說「我們不是說要教孩子認錯嗎？你要教他、他已經認錯了，為什麼老師還不放手、還報警呢？這是非常錯誤的教育示範、非常不適任的老師。」對此，全國教師工會總聯合會表示，教師保障學生權益與市長關愛學生之情相同，校園發生師生衝突就立即指控「教師不適任」，是危險及不當的指涉。「不適任教師」的認定自有相關法令規範的調查程序與認定，尤其是此件師生衝突處理，更不應因教師選擇報警處理，學校、警政處理程序錯誤，就得承攬一切過錯與指責、究責，不應立即貼標籤。全教總表示，解決師生衝突需要親師生共同面對，教育主管機關、學校應給予資源與協助，才得以完善處理，教師在面對學生暴力行為時選擇報警處理，是對自身權益及學生安全的行為之一。因為只有在保障教師安全的前提下，才能更好地保護學生的學習環境，校園應是安全的場所，任何形式的暴力都不應被容忍。全教總強調，重辦重懲除了應查明真相追究外，更需要追究的是，在這場師生衝突中，學校提供親師生哪些協助與支持。尤當校園生態在高舉學生權利下，教師的管教方式受到限縮與規範，「動輒得咎」已是眾多教師的感受，若是一發生師生衝突，立即被貼上「不適任教師」，那將造成寒蟬效應，對教育場域不是件好事。尤其是這件教師被打這件事上，不應簡化成「學生道歉，教師就不應再追究」，或是指涉「不適任教師」，這樣就失去了對親師生的教育關懷及支持。全教總呼籲政治人物引以為誡，教育施政與決策不應民粹化，也再次要求教育部正視學校難以應對校園事件的困境。