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▲陸生團尷尬拒絕台大生給的標語。（圖／翻攝自台大濁水溪社直播）

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，今（3）日早上到台大參訪。不過，由於復旦大學學生宋思瑤日前受訪時，脫口「中國台北隊」，引發輿論譁然。今天一行人還沒到台大校園，就有一群自發性學生在場嗆聲，直呼「這裡不是中國台北」，在陸生團到訪時，也在一旁高喊，讓經過的陸生超尷尬。陸生團學生復旦大學大四生宋思瑤日前受訪時，被媒體問及台灣在12強拿下世界冠軍的感想？她先是代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，並說自己希望大陸和台灣同胞可以像中信兄弟的brothers一樣，一起為祖國在棒球領域更上一層樓、一起努力、一起進步，說法引起在場媒體錯愕，更引發輿論譁然。今天陸生團到台灣大學參訪，在社科院門口有紅龍隔出一條路，兩旁有一大群粉絲圍觀。不過另一邊館內，有一群學生手舉「支持民主人權，我要平等交流」、「親，民主是個好東西」手牌，胸口更貼上用紅字打叉的「中國台北」字卡。在場學生直言，在這裡是要和中國同學分享，他們很關心香港民主議題、新疆人權議題、Metoo運動被壓制、六四天安門議題，以及中國言論自由，也想跟陸生團分享台灣人對這些事情的看法，希望透過交流，讓相對資訊封閉的中國同學也能知道這些資訊。「我們這裡不是中國台北，是民主台灣」，更準備相關書籍，希望他們可以帶回去當伴手禮。