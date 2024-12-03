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勞動部勞發署公務員疑遭前北分署長謝宜容霸凌輕生案，導致前勞動部長何佩珊下台，由民進黨前立委洪申翰接任，不過洪申翰才上任第一週，就被爆出要求勞動部周末加班開會，並對此下封口令，引發爭議。粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」盤點前總統蔡英文執政以來的4位勞動部長，都是直接跳級，怒轟「吃相極度難看的酬庸政治」。臉書粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」2日發文，「高普考成為笑話？從2016年開始早就是笑話了！不戰學歷要戰經歷是吧？」現在的青鳥，閃兵的可以進國安局當秘書長、當網紅罵國民黨當議員立委、玩法律的當國防部長、沒有勞動經歷的當勞動部長。「誰把綠色變成噁心的顏色」盤點自2017年開始的4屆勞動部長，一、前總統蔡英文的表姊、政務委員林美珠，學歷為法學碩士，經歷以內政部為主，未曾在勞工相關行政機關任職，直接跳勞動部長。二、小花媽許銘春，其學歷為台大法律系學士，經歷為律師，之後都在高雄當政務官，無勞動背景，直接跳勞動部長。三、強調勞保不會倒「撥補就是改革」的何佩珊，學歷為輔仁大學大眾傳播系，經歷過立法院黨團總召柯建銘辦公室主任幕僚、行政院幕僚，沒有勞動背景，直接跳勞動部長。四、赤貧立委洪申翰，學歷為國立台灣大學大氣科學系肄業，經歷是行政院能源及減碳辦公室委員、綠色公民行動聯盟副秘書長，專長是環保，直接跳勞動部長。「誰把綠色變成噁心的顏色」痛批，吃相極度難看的酬庸政治，最後都是舔黨舔的好，「直接跳勞動部長」，也難怪現在年輕人，摒棄道德良知、顛倒是非忽視事實，也要拼了命舔黨。