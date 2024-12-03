我是廣告 請繼續往下閱讀

全球最強護照國是新加坡，今年有4000名富豪打算移民去星國，除了享受便利的都市生活，超過195個免簽國誘因也十分大。近期國際投資移民顧問機構 Henley & Partners 發布了《2024 年亨利護照指數》最新版，新加坡護照免簽的國家和地區高達 195 個，穩居榜首。據悉，中國人辦理簽證的手續相當繁複，很多國家也不開放給中國免簽，再加上中國有諸多限制，因此許多中國有錢人乾脆「潤」（指逃離中國，英文run的諧音）去其他國家，其中新加坡成為備受青睞的國家之一。而新加坡護照的高便利度，為護照持有人提供了極大的出行自由，無論是休閒旅行、親友探訪，還是商務出行，均暢通無阻。這項優勢，也是眾多富豪選擇新加坡身分認同的重要因素。根據瑞士寶盛集團（Julius Baer）於 11 月 18 日發布的 2024 年《瑞士寶盛家族晴雨表》報告，新加坡因其優越的地理位置、穩健的經濟環境以及完善的稅務制度，成為全球富裕家族在亞洲地區的首選移居目的地。2022年中國在新冠疫情採取封鎖策略，使諸多年輕人與富裕人士離開，前往更安全、繁榮的國家。對部分知識分子而言，在習近平領導下日漸高壓的統治，「潤潮」成為唯一出路。