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▲「迪士尼探險號 Disney Adventure」有如一座移動的海上樂園，米奇、米妮等明星陪玩。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲「迪士尼探險號 Disney Adventure」房內也有奇幻氛圍。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲Disney Imagination Garden是座三層樓高、宛如童話書中城堡的藝術建築。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲Wayfinder Bay有如設有游泳池、酒吧和寬敞的露天劇場座位的清新綠洲。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲在Disney Discovery Reef奇幻海洋礁石中盡享美食。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲Town Square皇室奇境沈浸公主的夢幻世界。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號Disney Adventure」上，有全球最大型、長度超過250公尺的「海上雲霄飛車」Ironcycle Test Run。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲迪士尼探險號提供多達6間特色主題餐廳，米奇、米妮等眾多明星驚喜現身。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲Toy Story Place《玩具總動員》水上遊戲設施。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲在San Fransokyo Street盡情玩樂。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲船上有分齡兒童與青少年主題俱樂部、成年人專屬休閒空間。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲想搭乘「迪士尼探險號（Disney Adventure）」，台灣12月10日上午8時起正式開賣。（圖／迪士尼遊輪提供）

亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號Disney Adventure」，將於2025年12月15日從新加坡正式啟航！跟著米奇、米妮搭乘一座移動的海上樂園，船上共規劃7大主題亮點，擁有全球最大型「海上雲霄飛車」，搭配特色餐廳、分齡兒童與青少年主題俱樂部，還可欣賞百老匯等級的迪士尼音樂劇一次整理。可樂旅遊規劃的團體及自由行套裝行程，搭乘長榮航空從台灣出發，每人最低40888元起，2024年12月10日起正式開賣。第七艘迪士尼遊輪打造全新「迪士尼探險號（Disney Adventure）」，首度以新加坡為母港，是亞洲航線第一艘迪士尼遊輪，排水量達20.8萬噸，共有2,111間艙房，最多可服務6,700位旅客。「迪士尼探險號 Disney Adventure」有如一座移動的海上樂園，船上共規劃7大主題區域。搭配特色餐廳、分齡兒童與青少年主題俱樂部、及成年人專屬餐廳，還可欣賞百老匯等級的迪士尼音樂劇，滿足大人、小孩及親子共樂需求，所有人都能沉浸式享受橫跨迪士尼、皮克斯和漫威宇宙的海上奇幻之旅。◾️擁有一座三層樓高、宛如童話書中城堡的藝術建築。從《海洋奇緣》冒險至《森林王子》的叢林，內設先進劇場舞台、現場表演膾炙人口的迪士尼故事，更設有兩家快餐餐廳、一間酒吧和花園景觀客房。◾️露天池畔設有游泳池、酒吧和寬敞的露天劇場座位，還可兼作獨特的表演場地，呈現精彩的現場表演及互動活動，海上也能盡享清新綠洲。◾️在奇幻海洋礁石造景中，感受迪士尼和皮克斯的海洋故事，如《小美人魚》與《海底總動員》。匯集了豐富多樣的美食體驗，如快餐餐廳、高檔餐廳、酒吧和咖啡館。◾️皇室奇境沈浸《白雪公主》、《仙履奇緣》、《冰雪奇緣》等夢幻故事，天花板裝飾著公主的彩色玻璃壁畫，抬頭就有華麗壯觀的景緻，全天上演百老匯音樂劇，並設有主題餐廳、酒吧、咖啡廳、沙龍和首家海上商店。◾️擁有「漫威英雄」三大動態景點遊樂設施，還能體驗全球最大型、長度超過250公尺的「海上雲霄飛車」Ironcycle Test Run，探索史塔克科技風格，欣賞鋼鐵人等角色壁畫，並在日光浴甲板和無邊泳池放鬆，享受酒吧、小吃和飲品。◾️打造《玩具總動員》水上遊戲設施，擁有家庭泳池、水滑梯和互動戲水區，日光甲板和觀景台提供充裕座位，全天播放迪士尼電影和問答遊戲，池畔有披薩、冰淇淋等速食，還有自助早餐和午餐可享用。◾️《大英雄天團》舊金山街遊戲世界，擁有各種互動遊戲、商店和電影院，以及通往青少年主題休閒區的秘密入口，還有獨特的家庭遊戲室，可暢玩電子遊戲，體驗高科技產品，並可能遇見可愛的機器人杯麵。全新「迪士尼探險號（Disney Adventure）」，2025年12月15日從新加坡正式啟航，並自2024年12月10日上午8時起正式開賣。可樂旅遊規劃迪士尼探險號5日及6日團體及自由行套裝行程一站式購足服務，首波上架2025年12月15日至2026年3月30日共30趟次，時間涵蓋聖誕節、跨年、農曆新年、寒假等檔期，搭乘長榮航空從台灣出發、往返新加坡，每人最低40,888元起，凡報名前4趟次出發的旅客，可樂旅遊加碼贈送專屬好禮。