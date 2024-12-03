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又有兩檔台股ETF宣布將配息，兆豐投信等權重ETF三兄弟的老大兆豐龍頭等權重（00921）、兆豐電子高息等權（00943）於11/30為收益評價日，除息交易日皆為12/17、最後買進日皆為12/16，收益分配發放日為明（2025）年1/6，對於追求資產配置風險分散，也想要掌握全產業龍頭成分股及優質電子股投資人，可以留意配息時間，搶先佈局享有息收機會。00921單季配發0.32元，若以昨（2）日收盤價18.01元計算，單季配息率約1.77％，年化配息率約7.1％。00943單月配發0.025元、單次配息率約0.16％，換算年化配息率大降至2％，主因為年底過配息旺季，市場上月配息ETF均受到挑戰，再加上該檔ETF成立時間尚新，今年5月才成立，因此可分配收益較少。00921為兆豐投信等權重ETF系列中首發代表作，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，透過等權重機制平均投資於兼具獲利能力與股息配發的產業龍頭股票，精選33檔臺灣產業龍頭優質個股，從科技業到傳統產業應有盡有，具有分散單一產業波動及參與產業輪動的優勢，相對適合追求穩健配置的投資人以及存股族納入定期定額投組選擇。00943由具有競爭力的臺灣電子股百分百組成，聚焦八大電子產業，看好AI供應鏈趨勢，以追求資本增長空間輔以息收機會為目標，搭載獲利成長指標因子及等權重機制，有望提升資本利得空間及息收機會，較適合追求高成長及高分散度的投資人納入選擇。法人提醒，投資 ETF 時需要特別注意兩個關鍵面向，除了比較 ETF 的配息率與其追蹤指數的殖利率之間是否存在差距外，在 ETF 發布配息公告後，仍應當評估配息對基金淨值可能造成的稀釋效應，兆豐投信建議投資人宜將其納入投資決策評估。