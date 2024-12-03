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國軍在今年1月起恢復1年期義務役期，但國軍志願役人數卻只僅15萬多人，創6年新低，志願役流失最多的作戰部隊編現比僅剩約70%，許多武器裝備因人力短缺而無法發揮效能。國防部長顧立雄近日指示研議提高志願役官兵加給。國防部初步方案已出爐，志願役加薪5000元、第一類與第二類戰鬥加給多3000元與2000元。對此，國防部今（3）日表示，研議後呈報行政院審議。國防部今日例行記者會，媒體詢問國軍志願役加薪與提高加給，資源司財物資源處處長高志雄少將表示，國防部為了照顧官兵不僅在志願役加給、戰鬥部隊加給，同時衡量其他加給的可能性，目前都在研議當中，會再呈報行政院審議，審議完成後依照行政院核定的實施日期加以實施。另外，針對媒體報導，為因應中國灰色地帶威脅，政府高層不排除將海巡署12艘安平級海巡艦，分階段移轉給海軍擔任戰備任務，海巡署另行規劃建造全新打造的海巡艦艇。海軍參謀長海軍司令部參謀長邱俊榮中將回應表示，目前海軍跟海巡都沒有這項規劃。