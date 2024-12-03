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台股ETF配息縮水，其中復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息ETF（00934）最新配息結果慘創新低，受到股民熱議，雙雙引爆失望性賣壓，成交量在今（3）日開盤後不到2小時，衝破81至83萬張。月配型高股息ETF始祖復華台灣科技優息（00929）12月配息縮水，每股配發0.05元創下新低，年化配息率僅3.3％；中信成長高股息ETF（00934）12月的配息金額比00929還要黯淡，每股0.023元，年化配息率僅剩1.51%。上述2大ETF的驚人配息，令股民們大失所望，引發市場熱議。受到配息創史上新低影響，00929今引爆失望性賣壓，開盤不到2小時，成交量已衝破83萬張，成為上市成交量最大個股，也創下其自上市以來最大量。早盤股價震盪走低，下跌約1%，由於逢低買盤不少，股價一度翻紅至18.12元位置；00934成交量也在開盤2小時內，飆破81萬張，早盤股價於平盤附近遊走。群益台灣精選高息（00919）也即將在12月迎來第7次配息，本次預估配發金額為新台幣0.72元維持新高，觀察這7次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72元。以2日收盤價23.42元來計算，年化配息率近12.3%，為連續7季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，統計逾103.3萬投資人可望同步受惠。00919股價今開高走高，早盤上漲約1%，最高來到23.75元位置，2小時內成交量約達13.8萬張。