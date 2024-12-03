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日本職棒（NPB）養樂多隊球星村上宗隆完成簽約後，正式宣布將於2025年透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟。「村神」在記者會上表示：「下個賽季會是我在日本的最後一個賽季。」此番言論立即成為棒壇的焦點，也引起美國主流媒體的高度關注，大聯盟官網給予「日本最強重砲」的美名，詳細報導村上宗隆所寫下的驚人成就。根據大聯盟官網報導，村上宗隆將於明年2月年滿25歲，這意味著他在挑戰大聯盟時，不受「25歲規則」的限制。與羅德投手佐佐木朗希不同，村上不需要計算簽約獎金上限，與大聯盟球隊談判將有更多自由度。對於有意爭取村上加盟的球隊而言，無疑是利多消息。報導中提到，村上宗隆展現足以在大聯盟立足的實力，「年僅24歲的村上宗隆，已在日職出賽836場，累計224支全壘打、600分打點，OPS高達0.945。」文章還回顧了村上在2021年和2022年連續兩年獲得中央聯盟最有價值球員（MVP），特別是在2022年締造打擊三冠王紀錄，該年村上宗隆繳出打擊率0.318、56支全壘打和134分打點亮眼成績單，成為「令和時代三冠王」。村上宗隆在2022年以56支全壘打，打破了由日本傳奇球星王貞治於1964年創下的55轟紀錄，寫下日本本土選手單季全壘打紀錄。隨著村上宗隆宣布旅美計畫，大聯盟官網特別撰文介紹這位和製重砲，形容村上是「日本頂級強打」，專家認為，村上有望成為繼大谷翔平、鈴木誠也之後，又一位在大聯盟大放異彩的日本球星。