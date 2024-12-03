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▲由於世界12強賽規定，大聯盟40人名單內的球員無法參賽，所以洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平也無法代表日本隊出賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲中華隊以近乎全中職陣容，在世界棒球12強拿下冠軍，擊敗日職、韓職主力球員，以及小聯盟2A、3A等級球員，冠軍含金量無須多疑。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

中華隊史上首冠「含金量」掀起熱議！讀賣巨人二軍監督桑田真澄，近日在節目中指出，中華隊在世界12強冠軍戰，擊敗全職業的日本隊並非僥倖，並認為冬季棒球聯盟是成功的關鍵。雖然經典賽、12強同樣都是國際一級賽事，然而12強賽規定，在大聯盟40人名單內的球員無法參賽，甚至是四強之一的委內瑞拉，2023年經典賽名單中，其實也有眾多大聯盟頂尖球星，像是強打Luis Arraez、Ronald Acuna Jr.等人。但事實上，經典賽、12強以及奧運，被稱作3大棒球國際賽，並非沒有原因，任何一項賽事的冠軍都是貨真價實的榮譽，難度同樣相當高，中華隊以中職球員為主要戰力、僅有部分旅美台將為輔，而日本、韓國都派出國內職業的一線潛力新星，未來幾年內都有望成為主力球星，或甚至像日本隊的戶鄉翔征、韓國隊的金倒永，都被認為有可能旅美挑戰大聯盟。