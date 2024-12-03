中華隊史上首冠「含金量」掀起熱議！讀賣巨人二軍監督桑田真澄，近日在節目中指出，中華隊在世界12強冠軍戰，擊敗全職業的日本隊並非僥倖，並認為冬季棒球聯盟是成功的關鍵。意外的是，這番言論掀起網友對於中華隊拿下12強冠軍的討論，好奇在規定大聯盟球員無法參賽的條件下，中華隊奪下這座冠軍是否實至名歸，以下《NOWnews》就和讀者們一起探討這座冠軍的「含金量」議題。
未包含大聯盟戰力 含金量掀熱議
雖然經典賽、12強同樣都是國際一級賽事，然而12強賽規定，在大聯盟40人名單內的球員無法參賽，因此像日本隊的球星大谷翔平、山本由伸、達比修有、菊池雄星，美國隊的Mike Trout、Mookie Betts，以及韓國隊的金河成等一眾球星都只會出現在經典賽。
甚至是四強之一的委內瑞拉，2023年經典賽名單中，其實也有眾多大聯盟頂尖球星，像是強打Luis Arraez、Ronald Acuna Jr.等人。不過唯獨沒有球員在大聯盟的中華隊，拿下了本次12強賽的冠軍，因而這座冠軍的「含金量」，也讓部分對棒球不太熟悉的球迷感到困惑，在網路上掀起熱議。
參賽國統一起跑線 日、韓職高手如雲
但事實上，經典賽、12強以及奧運，被稱作3大棒球國際賽，並非沒有原因，任何一項賽事的冠軍都是貨真價實的榮譽，難度同樣相當高，即便12強不像經典賽，能看見聯盟球員的頂尖對決，但參賽各隊其實站在同一起跑線。
中華隊以中職球員為主要戰力、僅有部分旅美台將為輔，而日本、韓國都派出國內職業的一線潛力新星，未來幾年內都有望成為主力球星，或甚至像日本隊的戶鄉翔征、韓國隊的金倒永，都被認為有可能旅美挑戰大聯盟。
美洲球隊自然不在話下，美國、委內瑞拉幾乎都是以小聯盟2A、3A的球員為組成，還有部分農場百大新秀，面對這些強敵，中華隊仍然一一突破，拿下隊史首冠，因此這座獎盃的含金量完全無需多疑。
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雖然經典賽、12強同樣都是國際一級賽事，然而12強賽規定，在大聯盟40人名單內的球員無法參賽，因此像日本隊的球星大谷翔平、山本由伸、達比修有、菊池雄星，美國隊的Mike Trout、Mookie Betts，以及韓國隊的金河成等一眾球星都只會出現在經典賽。
甚至是四強之一的委內瑞拉，2023年經典賽名單中，其實也有眾多大聯盟頂尖球星，像是強打Luis Arraez、Ronald Acuna Jr.等人。不過唯獨沒有球員在大聯盟的中華隊，拿下了本次12強賽的冠軍，因而這座冠軍的「含金量」，也讓部分對棒球不太熟悉的球迷感到困惑，在網路上掀起熱議。
參賽國統一起跑線 日、韓職高手如雲
但事實上，經典賽、12強以及奧運，被稱作3大棒球國際賽，並非沒有原因，任何一項賽事的冠軍都是貨真價實的榮譽，難度同樣相當高，即便12強不像經典賽，能看見聯盟球員的頂尖對決，但參賽各隊其實站在同一起跑線。
中華隊以中職球員為主要戰力、僅有部分旅美台將為輔，而日本、韓國都派出國內職業的一線潛力新星，未來幾年內都有望成為主力球星，或甚至像日本隊的戶鄉翔征、韓國隊的金倒永，都被認為有可能旅美挑戰大聯盟。
美洲球隊自然不在話下，美國、委內瑞拉幾乎都是以小聯盟2A、3A的球員為組成，還有部分農場百大新秀，面對這些強敵，中華隊仍然一一突破，拿下隊史首冠，因此這座獎盃的含金量完全無需多疑。
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