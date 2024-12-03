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▲黃子佼一度在庭上聲稱「下載了還沒看」及「影片不是我拍的」等，更不斷喪志呢喃「我黃子佼已不是黃子佼了」、「我的未來一片黯淡」，言論引發各界譁然。（圖／記者林調遜攝影）





▲黃子佼出庭期間態度反覆，遭檢察官拖延訴訟程序，最終一審仍宣判有期徒刑8個月，併科罰金10萬元，仍可上訴。（圖／記者林調遜攝影）

藝人黃子佼2023年爆發性侵害醜聞事件，重創演藝事業，隨後遭審理的他今（3）日北院判決一審結果出爐，遭判8個月有期徒刑，併科10萬元罰金，全案可上訴。如今審理過程還因此曝光，黃子佼曾一度在庭上聲稱「下載了還沒看」及「影片不是我拍的」等，更不斷喪志呢喃「我黃子佼已不是黃子佼了」、「我的未來一片黯淡」，言論引發各界譁然。台北地檢署起訴指出，黃子佼的犯罪行為從民國103年2月12日註冊為成人論壇高級會員開始，並自112年2月起以行動硬碟下載、儲存未成年女子性影像，歷經今年7月15日、8月12日、8月20日、9月10日開庭，最起初一度認罪，爾後又力駁無罪表示「下載了還沒看」、「影片不是我拍的」，還屢次拒絕被害人提出的民事賠償，態度十分強硬。豈料，直至今年10月15日第五次開庭，在最後一庭辯論庭時，黃子佼態度180度大轉變，出庭軟化無力反駁，且未拒絕賠償100萬給被害女子，頻頻自我放棄地說「我黃子佼已不是黃子佼了」、「我的未來一片黯淡」，行徑相當令人不解，雖檢察官認為這段期間黃子佼態度反覆，拖延訴訟程序，最終仍宣判黃子佼有期徒刑8個月，併科罰金10萬元，罰金可易服勞，每日折抵1千元，仍可上訴，同時，檢警持續擴大清查，查到更多被害人，向法院聲請併辦，併辦時，檢方指控黃子佼共持有48部、47名未成年人性影像。