2日晚間，台62瑪南隧道內，發生燈具掉落、砸中垃圾車擋風玻璃事故，基隆市警方獲報趕抵，立即通報公路局至現場查處搶修掉落燈具，於今（3日）清晨修復完畢，並恢復雙向通車，所幸事件中無人員傷亡，現場交通未受明顯影響。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲2日晚間，台62瑪南隧道內，發生燈具掉落、砸中垃圾車擋風玻璃事故，所幸無人員傷亡，現場交通未受明顯影響。（圖／翻攝畫面）據了解，當時市政府環保局車輛，行經台62瑪南隧道內，遭隧道內掉落燈具砸中，轄區瑪陵派出所警員抵達現場，立即通報公路局至現場搶修。基隆市警察局第三分局呼籲民眾，行駛隧道務必開啟大燈，並注意周遭用路環境。若遇事故，應第一時間將車輛停靠安全地點並通報相關單位，以確保自身及其他用路人的安全。▲2日晚間，台62瑪南隧道內，發生燈具掉落、砸中垃圾車擋風玻璃事故，所幸無人員傷亡，現場交通未受明顯影響。（圖／翻攝畫面） 花蓮台9線死亡車禍！休旅車自撞分隔島 副駕女內臟破裂送醫不治黃子佼判8月恐坐牢！判決理由曝：持有2259個性影像、翻供不認罪轉彎未讓直行車！高雄騎士遭汽車撞噴飛 墜擋風玻璃重摔落地基隆八斗子夜市爆砍人案！雞排攤員工遭西瓜刀砍傷 警方積極緝凶 關鍵字 台62瑪南隧道萬瑞快速道路燈具掉落垃圾車