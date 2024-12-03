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▲2日晚間，台62瑪南隧道內，發生燈具掉落、砸中垃圾車擋風玻璃事故，所幸無人員傷亡，現場交通未受明顯影響。（圖／翻攝畫面）

▲2日晚間，台62瑪南隧道內，發生燈具掉落、砸中垃圾車擋風玻璃事故，所幸無人員傷亡，現場交通未受明顯影響。（圖／翻攝畫面）

2日晚間，台62瑪南隧道內，發生燈具掉落、砸中垃圾車擋風玻璃事故，基隆市警方獲報趕抵，立即通報公路局至現場查處搶修掉落燈具，於今（3日）清晨修復完畢，並恢復雙向通車，所幸事件中無人員傷亡，現場交通未受明顯影響。據了解，當時市政府環保局車輛，行經台62瑪南隧道內，遭隧道內掉落燈具砸中，轄區瑪陵派出所警員抵達現場，立即通報公路局至現場搶修。基隆市警察局第三分局呼籲民眾，行駛隧道務必開啟大燈，並注意周遭用路環境。若遇事故，應第一時間將車輛停靠安全地點並通報相關單位，以確保自身及其他用路人的安全。