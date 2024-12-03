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日本隊在本屆世界棒球12強賽拿下8勝1敗，12支球隊中最好的戰績，但「關鍵一敗」卻在冠軍戰以0：4不敵台灣，挑戰二連霸失利，其中讀賣巨人傳奇投手桑田真澄就認為台灣拿下冠軍並非僥倖，並點出「2012年開始舉辦的亞洲冬季棒球聯盟，是台灣近年變強的關鍵。」亞洲冬季棒球聯盟是中華職棒在2012年首度舉辦，在2014年因故停辦1年，2020年至2022年則是因「新冠疫情」停辦三年，但2023年在中職會長蔡其昌的努力下成功復辦。在蔡其昌會長的努力下，亞洲冬季聯盟的進場觀眾相較過去成長超過7成，有效幫助賽事降低虧損，也吸引各國聯盟的球隊參與，這也是台灣打者與投手能夠在近10年內變強的主要原因。值得一提，今年冬季聯盟套票首度銷售破千套，創下亮眼的成績。亞洲冬季棒球聯盟孕育出不少職棒好手，包括日職養樂多山田哲人、軟銀鷹甲斐拓也、巨人強打岡本和真、現在效力波士頓紅襪的吉田正尚、橫濱DeNA的佐野惠太、養樂多重砲村上宗隆、阪神左投岩貞祐太、青柳晃洋與廣島栗林良吏都曾來台打過冬季聯盟，在高度競爭的環境之下，各國選手也能快速吸收比賽經驗，成為未來成長的重要養分。談到中華隊在本屆賽會捧起冠軍，巨人傳奇投手桑田真澄表示，「日本隊在這次12強賽中，表現已經相當出色，台灣能夠奪冠並非僥倖，台灣能夠變強的轉折點，就是2012年開始舉辦的亞洲冬季棒球聯盟，讓更多台灣選手有實戰的舞台，能夠與各國好手切磋。」