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馬來西亞今年與中國建交50週年之際推出的新政策，中國公民可以在無需簽證的情況下訪問馬來西亞並滯留30天，卻在無形中造成犯罪率激增，警方陸續逮捕多個中國籍竊盜和詐騙集團。今年10月吉隆坡及梳邦發生了一系列入室盜竊案，警方成功逮捕了7名嫌犯，其中包括6名無有效簽證的中國籍男子。他們採取租車方式行動，專挑雙層獨立住宅，在租戶外出時伺機犯案；而今年9月柔佛新山的一間民宅被揭發為詐騙集團的呼叫中心，8名年齡介於19至39歲的中國人被控共謀透過虛假投資實施詐騙。同月警方還突襲了柔佛一間豪宅，逮捕了20名詐騙集團成員，其中19人為中國人，1人為台灣人，他們透過電話詐騙專門鎖定中國公民。部份馬來西亞人擔心，中國人的湧入可能不僅帶來經濟利益，還可能帶來犯罪和黑幫問題，目前馬來西亞已經面臨以中國犯罪網絡為主導的網路詐騙威脅浪潮。馬來西亞統計局（DOSM）的數據顯示，自2023年以來，馬來西亞的網路犯罪案件飆升35.5%，總數高達34,532宗。其中，電子商務詐騙高居榜首，佔所有案件的33.2%。其次是電訊詐騙（30%）、虛假投資（15.6%）、虛假貸款（12.3%）、電子金融犯罪（6.1%）和愛情詐騙（2.7%）。根據《美國之音》報導，開放中國免簽的政策有利有弊，馬來西亞瑪拉工藝大學（UiTM）行政科學與政策研究學院教授莫哈末拉姆蘭博士說，此政策的優勢在於改善國際關係並帶來經濟利益，但弊端可能包括網路詐騙和其他犯罪活動的增加。