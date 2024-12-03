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台中市某國小今年3月發生師生衝突，一名小六生樂樂球棒打到老師，隔日向老師道歉後仍被報警，兩名員警取得學務主任同意後，入校將學生帶回派出所做筆錄。台中市長盧秀燕得知後震怒，斥責教師「不適任」要求重懲，可此話一出，卻引發基層教師怒火，直接灌爆盧秀燕臉書。對此，民進黨桃園市議員黃瓊慧也批盧秀燕是「低級政客」。台中市某國小體育老師今年3月時與小六學生發生衝突，遭學生持樂樂球棒攻擊，事後雖有道歉，可老師隔日依舊報警，員警也進入校園帶走學生做筆錄。盧秀燕2日震怒表示，孩子道歉已知錯，老師卻不放手執意報警，是非常錯誤的示範，為不適任教師，且孩子去派出所時沒有大人作伴，「任何人都可以這樣把你的孩子帶走嗎？」要求教育局重辦重懲，專案報告檢討，該區督學一併檢討。沒想到盧秀燕一番話引發基層教師怒火，紛紛湧入盧秀燕臉書留言「我看過很多『我們都道歉了還要怎麼樣』的學生（家長也很多），最後只能看著孩子越走越偏，卻再也沒勇氣、沒立場拉他一把」、「現行教育法規保護學生，老師長期在校園中處於劣勢，抄課文、晚下課、糾正學生都可能被投訴，還願意管教的老師，也是最常被投訴的一群。不幸遭學生家長誣告，就算證明了清白，最後也只能吞下。」黃瓊慧則在臉書發文，盧秀燕這次公審老師，結果臉書被支持老師的家長留言灌爆，幸好大多數人有腦袋明辨是非，痛批「盧秀燕就是一個欺負基層警員和公務員來討好民眾的低級政客」。