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▲高科實中鄰近橋頭地方法院、高雄都會公園、高雄大學，為周邊設籍居民提供高品質的教育選擇。(圖／高市府提供)

高市府工務局新工處所代辦「國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程」正式進入發包階段，規劃從幼兒園到高中，是一所完整的綜合型學校，總樓板面積約為36,613平方公尺，工程總經費約23.8億元，採設計與施工併行之統包工程方式辦理，預計117年8月竣工開校，屆時班級數將有70 班，服務約逾2千位學生就讀，讓科技人才在地紮根。位於橋新六路、新南一街、新南二街及經武路之間的高科實中將成為南臺灣高科技廊帶的教育核心，鄰近橋頭地方法院、高雄都會公園、高雄大學，周邊交通便利，包括捷運R22青埔站與未來的紫線捷運站，不僅服務鄰近科學園區內的員工子女，也為周邊設籍居民提供高品質的教育選擇。新工處表示，高科實中包含幼兒園到高中，未來設有雙語部，提供學子沉浸式英語學習環境，讓孩子從小就能和世界接軌。除了教室，校園還設有圖書館、演藝廳、多功能活動室等多樣化的空間，滿足學習和課外活動的需求。且校舍設計特別注重環保，目標是獲得黃金級綠建築認證和建築能效一級證書，打造一個友善環境的生態校園。新工處亦表示，校園不僅是學習之地，更是一個充滿自然氣息的空間，讓孩子們在生活中就能接觸到永續的概念。新工處進一步表示，未來高科實中將培養更多具有國際競爭力人才，讓孩子不僅能在家鄉就讀優質學校，還能走向世界，成為高科技產業的中堅力量。這所學校也將是高雄科學園區留才、育才的重要幫手，幫助吸引更多國內外投資和人才。高科實中不只是一所學校，亦為孩子們成長天地、夢想起點，也成為家庭和社區更緊密連結的地方，期待高科實中成為橋頭的一大亮點，讓孩子們在科技綠廊中夢想起飛。