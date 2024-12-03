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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，今（3）日早上到台大參訪。不過，由於復旦大學學生宋思瑤日前受訪時，脫口「中國台北隊」，引發輿論譁然。今天一行人還沒到台大校園，就有一群自發性學生在場嗆聲，直呼「這裡不是中國台北」。馬英九基金會執行長蕭旭岑則說，台灣是多元自由的地方，所以大家可以表達各自意見，「不要去霸凌一個小女生」。陸生團學生復旦大學大四生宋思瑤日前受訪時，被媒體問及台灣在12強拿下世界冠軍的感想？她先是代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，並說自己希望大陸和台灣同胞可以像中信兄弟的brothers一樣，一起為祖國在棒球領域更上一層樓、一起努力、一起進步，說法引起在場媒體錯愕，更引發輿論譁然。今天陸生團到台灣大學參訪，在社科院門口有紅龍隔出一條路，兩旁有一大群粉絲圍觀。不過另一邊館內，有一群學生手舉「支持民主人權，我要平等交流」、「親，民主是個好東西」手牌，胸口更貼上用紅字打叉的「中國台北」字卡。對此，蕭旭岑稍早受訪時回應，自己不太知道抗議訴求，但是當然因為台灣是多元自由的地方，所以大家可以表達各自意見，「復旦女同學講了...在他那邊習慣的話，這也是表達的自由」。蕭旭岑說，兩岸的交流就是這樣，彼此感受到不同氛圍，這是好事。兩岸用語就不一樣，陸生也沒有惡意，重點是她是在祝福我們台灣隊拿到世界冠軍，結果民進黨政客去霸凌她，說他不應該講中國台北。蕭旭岑質疑，前總統蔡英文、總統賴清德說的「中華民國台灣」，就是「中國台灣」，因為中華民國就是中國，不知道那些民進黨立委是在抗議什麼，兩岸人民關係是他們立的，怎麼可以顛倒是非，「不要去霸凌一個小女生，兩岸用語不一樣，我們要彼此包容，這才是交流的目的。」