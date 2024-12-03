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民眾黨秘書長周榆修昨接受資深媒體人黃光芹專訪時，鬆口稱會討論是否廢除立委2年條款。不過，他今（3）日出席勞動部前陳抗記者會，被媒體追問廢除條款真的不用先問黨主席柯文哲嗎？則改口說：「2年條款沒有改變。」周榆修昨在黃光芹網路直播節目中，被問到民眾黨如今正值艱難時刻，若還執意執行立委2年條款，會不會擔心喪失立院黨團總召黃國昌的國會戰力？黃光芹也對排名不分區第9-16的人選表達憂心。周榆修昨在節目中回應，是否廢除2年條款，會回黨內再討論。不過，周榆修今出席民眾黨反霸凌大遊行預告記者會時，被媒體問到廢除2年條款真的不用問過黨主席柯文哲？如果黃國昌繼續當立委，民眾黨是否會喪失2026地方大選的一名戰將？周榆修則改口稱：「2年條款沒有改變，外界對於我們下一任9到16名立委有很多期許、擔心或期待，我們會把它當成養分，讓下一屆立委可以更精進，讓民眾黨更大、更好，符合大家期待。」