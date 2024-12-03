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美國晶片龍頭英特爾（Intel）2日宣布，執行長季辛格（Patrick Gelsinger）正式退休。不少外媒指出，季辛格的退休其實是被董事會「逼宮」的結果，《巴隆周刊》認為，季辛格的離職凸顯英特爾目前的困境，即如何重振市場信心並應對多重挑戰。而新任執行長在解決公司困境前，恐怕必須面臨「季辛格不願做出的選擇」。根據《路透社》與《彭博資訊》引述知情人士的說法，英特爾董事會在上週的一次關鍵會議中認為，季辛格推動的耗資巨大且雄心勃勃的改革計劃成效不彰，進展過於緩慢，已無法有效扭轉公司頹勢。因此，董事會給予季辛格兩個選擇：退休或被解職，最終63歲的季辛格選擇退休。季辛格任期內，英特爾股價累計下跌61%，甚至被輝達（NVIDIA）取代道瓊工業指數成分股地位，市值與輝達的差距擴大至30倍以上。英特爾在聲明中表示，財務長辛斯納（David Zinsner）與產品執行長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）將擔任臨時共同執行長，而董事會獨立主席葉里（Frank Yeary）則將擔任臨時執行董事長。《巴隆周刊》認為，季辛格的離職凸顯英特爾目前的困境，即如何重振市場信心並應對多重挑戰，尤其是新任執行長可能要面臨出售部分業務股份、為英特爾尋找買家等季辛格不願做出的選擇。分析認為，可能出售的部分業務股份包含英特爾持有的 Mobileye 88%的股份，價值約130億美元的自動駕駛晶片部門、Altera嵌入式晶片業務等，甚至為此調整公司整體策略，但鑒於英特爾作為美國唯一一家有望追趕台積電的晶片製造商，其政治敏感性可能使整體出售更難以實現。《巴隆周刊》建議投資人應持觀望態度，直到新管理層展現平衡短期與長期優先事項的能力後再行動，並稱英特爾的改革之路仍充滿挑戰，但也代表了美國晶片產業能否在全球競爭中站穩腳步的關鍵。