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彰化縣警局刑警大隊偵二隊張姓偵查佐，11月17日被發現在租屋處輕生，其手機內被發現留有遺言稱詛咒蕭姓隊長與2名同僚「全家死光」，家屬砲轟3警疑霸凌，不過今（3）日家屬透過律師發聲明強調，家人在整理張員遺物時，發現其是因勤務、專案研究雙重壓力下導致身心失調而輕生，稱3警職場霸凌為誤會一場，還給3警清白。對此，縣警局回應，本局將會持續協助家屬辦理後續相關撫卹事宜，讓家屬回歸平靜生活。據悉，張姓偵查任職於彰化縣刑警大隊2年，日前執勤晚班時，同事不見其蹤影，覺察有異，找到張姓偵查佐的房東前往彰化市租屋處查看，豈料發現張員倒臥浴室內，緊急送醫搶救仍不治，後續警方在臥室內發現炭火，因吸入過多一氧化碳急救無效。張妻曾透露手機有丈夫的遺言，指名道姓要蕭姓隊長及2名同僚「全家死光」，懷疑張員生前遭到霸凌，因此將陳情信遞交上總統府、警政署，也在公祭時要求參與的彰化縣警局長陳明君給「真相」。不過，今天家屬透過律師發表聲明指出，過去他們質疑彰化縣警局3名員警霸凌張員，導致張員輕生，但家屬在整理遺物時，才發現張員因為想提供警界打擊詐騙、毒品的標準工作手冊，在勤務、自我專案研究雙重壓力下，導致身心失調而輕生，無關於職場霸凌。家屬表示，對於過去造成同事、長官的困擾，為此，我們有義務澄清，還警察弟兄、長官的清白，也請大家支持警察打擊犯罪。張員以當刑警為榮，我們以他當警察為榮，請共同支持警察打擊犯罪。