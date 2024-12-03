我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強，中華隊奪冠後不少背後的小故事一一被揭露，近日中職副秘書長蔡克斯在社群軟體上透露，當時讓中信兄弟當家游擊手江坤宇去練習守三壘被球迷罵翻，但其實這是一場「美麗的誤會」。「阿坤在三壘？」蔡克斯表示，關於江坤宇去守三壘這件事是12強賽前被討論最多的話題，也是總教練曾豪駒被大家批評最兇的話題，「其實這只是一場美麗的誤會！」並還原事實，「大家都有在教練團討論過，教練一直設定的三壘就是潘傑楷搭配張政禹」。蔡克斯表示他看見新聞後也向教練確認，「不會讓阿坤站三壘啦」曾豪駒回應道，是為了情境演練，必須演練所有可能發生的事情，例如賽事中，潘傑楷、張政禹有因傷退場的情況，那誰能遞補上來，也要練一下三壘的站位、補位，雖然用到阿坤站三壘的機率極低，但不能不去演練這樣的情況發生。「不過，當時面對輿論的批評，教練不是不說明，他只是想把更多的心思放在賽事準備上。」蔡克斯如此說道。這也顯示出本屆中華隊有更強大的心理素質，並更專注於在比賽和訓練上，透過實際行動來證明自己或團隊的做法。