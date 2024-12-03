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熱門台股高息ETF凱基台灣優選高股息30ETF（00915）於12月配發金額出爐，每受益權單位數預計配發0.75元，除息日訂在12/17，若有計畫參與除息的投資人，最後買進日為12/16，股息預計1/13配發。凱基投信表示，此次12月配息為00915掛牌上市以來的第8次配息，今（2024）年前3季累積配息金額為2.26元，已超過2023年全年配息金額1.69元，若再加計此次預計配發的0.75元，今年全年配息金額預計可達3.01元。若從2022年8/9掛牌上市以來算，已累積配發3.95元，若再加上這次配發的0.75元，上市以來已總計配發4.7元。從報酬率來看，00915自上市以來也有不錯的表現，近3個月報酬2.05%，近6個月8.4%，近1年45.82%，近2年125.05%，今年以來28.89%，成立以來109.6%。00915基金經理人施政廷表示，00915今年配息金額優於去年，主要歸功於亮眼的績效報酬，這來自於一年兩次的定審換股機制，嚴選獲利能力好、股價波動低、股息相對穩的成分股。今年6月定審換股刪除13檔電子股並新增5檔泛金融股，換股後金融股占比由8％上升至28％、電子股佔比則由76％下降至42％。施政廷指出，觀察台股產業指數下半年表現，金融保險指數上漲7.85%，居各產業之冠，電子指數僅上漲1.27%。由此可見00915透過定審換股得以汰弱留強，不僅讓股價、淨值都有追漲抗跌表現，也讓帳上得以累積厚實的已實現資本利得。凱基投信指出，00915即將迎來定審與更換成分股，回顧前幾次定審換股，基金淨值走勢都有具競爭力的表現，顯見考量獲利、品質、下行風險指標篩選，並搭配波動指標優先排序，最後再以市值加權、再依股息指標調整權重，有助於在高檔震盪的盤勢中追漲抗跌。展望2025年，施政廷指出，預期企業獲利成長速度可能放緩，市場有較高機率呈現震盪，台股未來12個月的現金股息殖利率落在2.9％～3％之間。另建議投資人，除了關注現金股息殖利率，更重要的是要關注股價表現是否也相對有競爭力，才能兼具防守能力與打擊能力，趁除息前進場佈局，卡位股息及潛在資本利得成長機會，為現金流藍圖打造多元收入。