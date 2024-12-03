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▲台北地院判黃子佼有期徒刑8個月，併科罰金10萬元，可以每日折抵1千元改服勞役，全案仍可上訴。（圖／記者朱永強攝）

▲朱學恒被指控強吻台北市議員鍾沛君，一審依「強制猥褻罪」判刑1年2個月，但二審急轉彎道歉求和解，最終減刑3個月被改判11個月。（圖／記者潘千詩攝）

藝人黃子佼因持有大量未成年性影像，遭台北地檢署依《兒童及少年性剝削防制條例罪》起訴，因黃子佼偵訊中坦承犯行，審理期間又改口否認，且迄今未與被害人、告訴人等成立調解，台北地院併酌其他情狀，一審判黃子佼有期徒刑8個月，併科10萬元罰金，可上訴。對此，王世平律師以宥勝案比較，依兩者法定刑來看，黃子佼其實「算是重判了」，認為黃在二審可能會改道歉以換易科罰金不被關。台北地檢署判決指出，黃子佼於2014年註冊成為「創意私房」高級會員，之後陸續自該論壇大量購買、儲存兒童及少年之性影像，黃子佼原先在偵查中坦承犯行，審理期間卻又改口否認，以等陳述力駁最低刑罰，黃今年5月被改為起訴後，每每出庭皆主張無罪辯論，態度180度大轉變。另外黃子佼遭其中一名被害少女民事求償100多萬元，黃也認為影片不是他所拍攝，堅持拒絕賠償，未與被害人、告訴人等成立調解。台北地院併酌以檢察官、辯護人對於被告刑度之意見等一切情狀，對此，王世平律師發文指出，黃子佼今日被宣判有期徒刑8個月，與宥勝判決相同，因為刑期都超過6個月，因此不得易科罰金。不過因黃子佼觸犯的是《兒童及少年性剝削防制條例》第39條「持有兒童或少年性影像罪」，，宥勝則是觸犯《刑法》第224條「強制猥褻罪」，王世平律師認為，黃子佼一定會上訴，並舉名嘴朱學恒為例，朱學恒被指控強吻台北市議員鍾沛君，一審依「強制猥褻罪」判刑1年2個月，但二審急轉彎道歉求和解，最終減刑3個月被改判11個月，那麼