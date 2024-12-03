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▲賴清德感謝馬紹爾群島政府，對中華民國台灣的重視和支持。（圖／記者陳佩君攝，20234.12.3）

▲賴清德赴馬國國會演講。（圖／記者陳佩君攝，20234.12.3）

總統賴清德出訪友邦之旅，離開夏威夷後，第二站於當地時間3日中午來到友邦馬紹爾群島，他赴馬國國會發表演說時宣布，台灣將提供馬紹爾群島優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新飛機，改善在地的航空服務；語畢，現場馬國議員、官員以拍手熱烈回應。賴清德出訪過境夏威夷後，隨即搭專機抵達馬紹爾群島，並前往馬國國會演講，進入國會後，國會相繼播出兩國國歌。賴清德在國會發表致詞時，他先用馬紹爾和大家問候，接著感謝馬紹爾群島政府，對中華民國台灣的重視和支持。他說，今年1月，他當選總統後不久，就與海妮通話，海妮也在5月率團參加他和副總統蕭美琴的就職典禮，在今年7月，他和議長瓦西，及主席亞丁、海尼、參議員羅亞克等訪團成員會面，再次見證了，兩國堅實的合作夥伴關係。賴清德提到，他今天來到馬紹爾群島，深深感受到，兩國共享著廣闊的太平洋、豐富的南島文化，更共同懷抱自由民主的價值，並且在各領域密切交流，創造豐富的合作成果。賴清德說，要向各位分享，台灣有一句俗諺，「吃飯皇帝大」，形容沒有比吃飯更重要的事情，這也是他從政以來的核心價值，要讓人民溫飽，安居樂業。賴清德說，多年來台灣的技術團在馬紹爾群島，協助開設園藝、畜牧等訓練課程，並且推動營養計畫及食農教育，明年台灣也將協助建置豬隻屠宰場，進一步提升馬紹爾的糧食安全。賴清德指出，這些計畫都是台灣誠心誠意跟馬紹爾群島各界共同落實對人民的照顧，在這一次訪問，兩國將共同見證，馬久羅醫院的「人工智慧暨遠距醫療中心」落成啟用，這個中心將成為智慧醫療的示範點，未來，馬紹爾群島政府大樓興建完成後，更將成為久羅市中心的新地標，這些建設，都是兩國情誼的象徵，促進交流，也讓人民獲得更好的照顧和服務。賴清德說，台灣和馬紹爾群島都是海洋國家，因此深刻體會，航運連結的重要性，也瞭解到，馬紹爾航空面臨飛機老舊的問題，因此，在海妮、外長康仁德，以及議長瓦西的積極推動下，「我今天宣布，台灣很樂意提供馬紹爾群島優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機，來改善在地的航空服務，照顧民眾」。賴清德強調，台灣和馬紹爾群島相互扶持，也共同面對挑戰，他非常敬佩馬紹爾群島，在氣候變遷這個重大議題，扮演積極的角色。賴清德說，兩國去年完成簽署，「台馬氣候變遷調適應變基金」，他上任後，在總統府成立了「國家氣候變遷對策委員會」，期盼台灣和馬紹爾群島，能夠持續交流經驗，攜手因應氣候變遷的挑戰。「出外靠朋友，是另一句台灣重要的俗諺！」賴清德說，長期以來，馬紹爾群島國會和政府，都大力支持台灣的國際參與，他要代表台灣人民，誠摯感謝各位好朋友的支持，也特別感謝海妮，在今年的「太平洋島國論壇」、聯合國大會、以及COP29，都親自為台灣發聲。賴清德也說，他和台灣人民恭賀馬紹爾群島，再次獲選為聯合國「人權理事會」成員，他相信隨著台灣和馬紹爾群島持續深化合作，不僅僅是人權領域，對於聯合國體系各項議題，兩國一定都能夠做出更多貢獻。