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民眾黨今（2）日由黨秘書長周榆修率領黨公職，前往勞動部大門前高呼「反霸凌，要立法！挺警消，要工會！」口號，預告本週六將舉辦反霸凌大遊行，預計從勞動部正門步行至凱達格蘭大道。立院黨團總召黃國昌更嗆聲勞動部長洪申翰，應遵照前部長何佩珊的允諾，在今天下班前將公務員之死的重新調查報告，送至立法院。勞動部勞發署北分署上月初發生吳姓公務員輕生案，頭一份調查報告因內容荒誕引發公憤，部長何佩珊黯然下台，由民進黨不分區立委洪申翰接任。不過，何佩珊下台前曾在國會允諾，2周內會將全案重新調查，提出一份新的報告，期限就是今天。民眾黨團總召黃國昌在記者會中被問到，勞動部新的調查報告截至上午10時30分都未送到立法院，黃國昌則回應，雖然新的調查報告是前任部長何佩珊的承諾，但這個承諾不是個人的承諾，而是勞動部的承諾。「我要提醒新任部長洪申翰，政府機關在立院做了承諾，今天下班前請把重啟的調查報告交出來，明天到立法院好好的說明你們重新調查的結果。」民眾黨也預告，本週六下午1時30分將舉行「反霸凌‧護勞權大遊行」，黨秘書長周榆修強調，民眾黨作為第三勢力的重要政黨，不只在司法案件訴求柯文哲的司法人權，民眾黨也是參與國家進步的政黨。「反而要呼籲其他兩個政黨，居廟堂之高、處江湖之遠，應該要一起站出來。」發言人吳怡萱則補充說明，民眾黨辦活動都是站在基層的角度出發，且持續舉辦活動，這次不只要號召民眾黨支持者，也要號召關心勞權、人權、官官相護亂象的人一起站出來。