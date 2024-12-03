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▲位於伊利湖南邊的賓州伊利市，居民正在剷除覆蓋車身的厚重積雪。（圖／美聯社／達志影像）

美國和加拿大交界處，近日因為天氣惡劣發布冬季風暴警報，影響五大湖區一帶的數百萬居民，密西根州、紐約州、威斯康辛州等地，多個郡縣積雪，交通運輸大受影響。美國氣象單位提醒，感恩節假期剛過，還有旅客正在返家的途中，須留意潛在的天氣風險。綜合美媒報導，美國國家氣象局週日警告，感恩節後，五大湖區本週將持續降雪，旅行可能會變得困難甚至不可能。暴風雪導致紐約州部分地區進入緊急狀態，州長霍楚（Kathy Hochul）指揮有關部門，部署了大量除雪機和數千名工人因應；賓州州長夏皮羅（Joshua Shapiro）則簽署了災難緊急公告。賓州伊利市是重災區之一，部分地區覆蓋的積雪深度達到1公尺以上。紐約州、俄亥俄州和密歇根州部分區域積雪至少達0.6公尺，安大略湖（Lake Ontario）與伊利湖（Lake Erie）附近的鄉鎮首當其衝。位於紐約州阿克萊特鎮（Arkwright）的一座穀倉，因為屋頂積雪過厚倒塌，造成上百頭牛隻死亡或被困，救援人員在厚厚的積雪中持續工作到深夜，以拯救這些動物。俄亥俄州的日內瓦湖村（Geneva-on-the-Lake），村民科爾比（Ryan Colby）每隔幾個小時就得鏟掉車道和門廊的積雪，以免被「埋得太深」。報導提到，由於受到「湖泊效應」（Lake-effect）影響，吹過溫暖湖水的冷空氣形成降雪，接下來幾天，預計還會有更多降雪襲擊五大湖地區，同時伴隨強風和低溫天氣。