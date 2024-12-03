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▲年底前4生肖財運旺盛，咬咬牙努力再拼一波，有機會在事業上獲得好的成果，年終翻倍不是夢。（示意圖／取自Shutterstock）

2024年進入最後倒數一個月，農曆年前開心發年終的時機又快等到了，而命理專欄《搜狐星座》也特別點名4生肖，12月份運勢轉旺，事業特別順利，財運會有意想不到的收穫，靠最後一波拼年終翻倍不是夢。踏實勤懇的你們在12月好像開啟了幸運的寶藏之門，工作中繁瑣複雜的任務，經你們之手都能被梳理得井井有條，效率大幅提升且完成度高。財運也如同喚醒的春泉般自然、豐盈，沒有枯竭之虞。可能是長期堅持的副業突然迎來爆發式成長，或是因為工作出色而獲得一筆可觀的提成。屬兔的朋友們在12月桃花運特別旺盛。紫微星的加持下，屬兔人的人際關係十分和諧，特別是在感情方面更是春風得意。單身的屬兔人容易在社交場合邂逅心動的對象，已婚的屬兔人會因為伴侶的關心體貼而倍感幸福，財運也隨之而來，可謂雙喜臨門。屬羊的人天生具有吸引力，12月的到來為你們的愛情和事業注入了新的動力。在感情方面，單身的屬相羊將有機會遇到理想中的伴侶，彼此的心靈默契讓你們迅速走近。已經有伴侶的，將與另一半共同經歷更甜蜜的時光，感情升溫，互相支持。工作上，你們的努力和智慧會得到上司的高度評價，職場上有可能迎來重要的轉折和提升。這個月，你們的魅力和幸運指數爆棚。12月份桃花運與事業運同樣蓬勃，在未來3週，創意將達到一個新的高峰，特別是在團隊合作和專案開發上，靈感源源不絕。今年，屬虎的朋友應積極參與各類社交活動，廣泛結識新朋友，這將為自己的職場發展帶來意想不到的助力。