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本屆世界棒球12強賽冠軍戰前，日本隊外野手辰己涼介就放話，「若是輸給台灣就要轉行當投手」，但隨著中華隊奪冠，中華隊強投江國豪就特別表示要送手套給辰己涼介，隨著辰己涼介收到手套後，他也回禮給江國豪，禮物包含一個屬於金手套獎的外野手手套、辰己涼介應援毛巾、與各式仙台伴手禮。從江國豪IG曬出的圖片中，有一個Rawlings的外野手手套十分引人注目，因為這個手套是Rawlings特定為金手套獎得主製作的，江國豪也在收到禮物後，在IG表示，「我收到了，謝謝你，未來我們一起加油。」值得一提的是，辰己涼介自2021年至2024年連續四年獲得日職太平洋聯盟金手套獎。雖然辰己涼介表示「若是輸給台灣就要轉行當投手」，此話引發日本球迷不滿，但隨著江國豪與辰己涼介互送禮物，此段交流也成為球迷間的佳話，讓球迷們紛紛表示，「台日友好」、「辰己涼介的禮物也太多了」。其中辰己涼介在收到江國豪的禮物後，也在IG標記江國豪說：「謝謝江國豪！恭喜台灣，我們正在等待您的棒球用品！我會遵守我的承諾！」