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▲副市長劉和然肯定新北在技職教育的領先地位。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市與產官學共組「國際AI大聯盟」計劃。（圖／新北市教育局提供）

新北市昨(2)日於宏國德霖科技大學舉辦「2024新北市技職教育學國際研討會暨未來人才論壇」，攜手教育部、國立臺灣師範大學、微軟公司、韓國學者及超過百名產官學界代表，主題聚焦國際合作、AI科技及產業共育三大元素，透過探討分享進一步計劃共組「新北國際AI大聯盟」，引領未來全國技職教育發展。今(113)年首度以未來人才為主軸，邀請國際科技巨擘微軟公司代表施立成法務長分享「AI時代的領航者」及韓國首都電氣工業高中校長崔明鎬分享「韓國技職教育發展」，論壇內容探討AI科技引領未來產業發展的後續影響，如何帶動教育現場課程與教學的創新，引領跨域跨界合作培育未來AI科技人才。副市長劉和然表示，新北技職教育連續七年榮獲教育部評比最高榮譽優等獎，展現新北在技職教育的領先地位，以適性發展為核心，積極透過多元體系培育各領域頂尖人才，也整合產業界、大專校院、高中職及國中小及國際夥伴，打造完整技職教育網絡。本次研討會特別表彰與新北技職學校產學合作的績優企業，感謝跨界產業對技職教育的貢獻，同時發表12篇以新北教育為主題的學術論文結合理論與實務，在場專家的研究成果將成為教育政策規劃和教學現場精進的重要基礎。。教育部林騰蛟次長引言時提到，教育部今年邀請大學開設AI大聯盟，開設相關課程，而新北市能提早向下扎根，並引進產業及國際夥伴，更能培育AI時代的頂尖人才。新北技職教育致力結合生活應用及學術理論，連續三年辦理國際研討會，歷年邀請各國包含美國、日本、韓國等學者分享各類國際關注議題，不僅符應未來科技發展，更能讓學生邁向世界舞臺。施立成助理法務長現場強調AI的發展已經勢不可擋，仰賴創新的教育系統成就未來AI的領航者，各產業都需要對應的人才掌握各領域關鍵能力。同時來自韓國的崔明鎬校長透過分享韓國技職教育現況及發展經驗，期待透過兩國的交流一起激發不同的技職教育思維，共同推動未來人才的發展。宏國德霖科技大學校長林憲陽表示，將共同參與新北市共組「國際AI大聯盟」計劃，促進科大與技術型高中以及國際夥伴合作，可讓學生更能提早培育具備AI科技的能力。新北高工校長林清南也認同現今了解AI、運用AI已是不可忽視的趨勢，技高學生不僅需要專業技術，也需要跟上世界潮流，透過共組國際AI聯盟，讓學生更接近世界產業的需求。教育局補充，新北技職教育透過多元策略及管道，幫助學生面對未來挑戰，藉由共組聯盟讓學生掌握最新技術，期望與產官學界共同努力，開創新北專屬技職國際教育學的特色，培育具備專業技能和就業競爭力的頂尖人才，為臺灣各領域產業發展注入新動力。