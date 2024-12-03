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國民黨籍立委徐巧芯的大姑劉向婕、其丈夫杜秉澄，因涉詐欺案遭起訴，目前法院仍在審理中，而劉向婕過去與「鹿小姐」鹿心雨合夥經營緯泰公關，鹿女提告指控，杜秉澄在去年11月間，接連2天到公司大鬧，涉嫌恐嚇、誹謗，台北地檢署認定，杜秉澄持刀揮舞已造成他人感受聲明威脅，今（3）日依妨害自由罪起訴杜秉澄。據悉，杜秉澄夫婦從去年2月間開始，透過名下4間公司當詐團水房，用虛擬幣交易等方式協助漂白詐欺集團贓款，他們吸收朋友林于倫開設東霖公司加入洗錢行列，檢方掌握167名被害人，有53人報案，查獲的洗錢金額至少2700萬元，杜、劉、林及助理吳沂珊等4人均被起訴。北院審理時，杜秉澄、劉向婕只承認洗錢輕罪，不認組織犯罪及加重詐欺重罪，林于倫則否認犯罪，僅有杜秉澄夫妻的助理吳沂珊全部認罪。劉向婕曾與鹿心雨合夥經營緯泰公關，該公司曾協助徐巧芯舉辦選舉活動，不過後續鹿心雨曾發聲明指出，「本人2023年11月7日及8日對劉向婕小姐之先生杜秉澄之不法行為進行兩次報案，其中11月8日受到徐巧芯委員之建議與協助，方能順利於警局報案。」已提出「妨害自由」「誹謗」等刑事告訴，相關事證已送交警方受理，並委請律師全權處理後續法律事宜。台北市警信義分局移送北檢偵辦後，檢察官認為杜秉澄曾在公關公司持刀威嚇，足以使在場者感受生命財產受到威脅，因此依妨害自由罪嫌將杜秉澄起訴，至於被控妨害名譽部分則以罪嫌不足等理由，處分不起訴。