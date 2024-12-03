長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動，今(29)日在台北松菸文創大街酷萌登場，舉辦三天期間限定(11/29~12/1)的酷萌派對，該活動開展記者會由長榮航空孫嘉明總經理、台灣三麗鷗李明勳總經理及長榮航空陳耀銘發言人共同主持，現場正式亮相兩架長榮航空全新彩繪機，分別為飛航桃園－日本仙台航線的「粉萌機」，以及飛航桃園－巴黎航線的「糖果機」，超人氣的「神秘嘉賓」Hello Kitty、酷洛米及美樂蒂驚喜現身，帶來超萌的精彩表演，並與現場觀眾熱情互動，瞬間吸引全場目光，為這場彩繪機夢幻盛宴揭開序幕！
長榮航空總經理孫嘉明表示：「長榮航空與三麗鷗從2005年首度合作推出全球第一架「Hello Kitty彩繪機」至今，在國際上屢屢獲獎，包括榮獲美國有線電視新聞網CNN《全球最佳機身彩繪設計》，以及英國每日郵報《全球八大驚艷彩繪機》等，這些年爲無數旅客創造許多歡笑與感動的瞬間，都化成旅行記憶中不可或缺的一部分。長榮航空透過深具魅力的三麗鷗明星和全球廣大的粉絲，歷經四代不同設計的彩繪機，除了爲公司品牌增添獨特魅力外，也吸引許多年輕世代與親子等多元化的客群，帶動整體彩繪機的商機。此次與三麗鷗再次攜手打造全新彩繪機4.0，除了8月底首航桃園-芝加哥的「閨蜜機」外，這次也搶先亮相兩架即將上線的全新彩繪機「粉萌機」，以及「糖果機」，搭配現行的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等六架彩繪機，邀請大家一同飛向長榮航空與三麗鷗的夢幻世界。」
互動遊戲、拍貼打卡、闖關完成送好禮 並有機會抽中機票大獎
長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動於11月29日至12月1日期間限定，現場以彩繪機 4.0 的三麗鷗明星成員為主，包括 Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗及布丁狗等人氣爆棚的明星，幻化成可愛的雲朵造型，陪伴所有旅客快樂出遊，為旅程留下最甜蜜的回憶。活動現場除了有多項歡樂互動體驗，在展區內完成指定闖關遊戲，還可拿到許多長榮航空✕三麗鷗聯名的限定好禮。
長榮航空✕三麗鷗的魅力 打造全方位沉浸式體驗
為呈現長榮航空與三麗鷗歷年來彩繪機合作的成果，雙方共同打造了一個全方位沉浸式的酷萌派對，將天空中最可愛的風景延伸至不同展區，這個周末千萬不要錯過，長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動懶人包，讓民眾更快速掌握玩遊戲、拍照打卡拿限定好禮的訣竅：
長榮航空波音787夢幻客艙尊榮體驗區
長榮航空Hello Kitty彩繪機 「巨大化超萌拍照打卡區」
長榮航空「閨蜜機」－ 巨型超萌Q版飛機模型展示區
長榮航空「粉萌機」－ 360度環景拍攝區
長榮航空「糖果機」－ 點亮彩繪機互動體驗區
長榮航空彩繪機全家族「配對大師」互動體驗區
長榮航空彩繪機空中藝術收藏區
長榮航空✕三麗鷗期間限定拍貼機
長榮航空彩繪機大集合影音展示區
長榮航空彩繪機歷史年牆
彩繪機夢幻機票大獎等您拿 Sky shop&樂e購享超值優惠
除了以上的亮點之外，11/29~12/1活動期間，於展區內完成指定任務，還能獲得抽中長榮航空彩繪機免費機票夢幻大獎的機會喔！將送出三張長榮航空全新彩繪機航點的機票，包括閨蜜機的桃園－芝加哥航線、粉萌機的桃園－仙台航線，以及糖果機的桃園－巴黎航線。為回饋一直以來熱情支持的消費者，長榮航空也加碼推出限時超值優惠，長榮航空免稅品預購網「SKY SHOP」在11/29至12/31推出Hello Kitty專館享2件85折的優惠碼「EVAKT85」折扣；11/29至12/3長榮航空電商平台長榮樂e購網站/App 中，只要以現場提供的指定企業編號「P00000114」及密碼「EVAKT85」登入購物，即享全館商品單件85折(部分商品不適用)。
這個週末，長榮航空邀請所有民眾免費來參與，攜家帶眷、呼朋引伴前往台北松菸文創大街，走進「Hello好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」的奇幻世界，與親朋好友共享樂趣無窮的嘉年華盛會！
時間：
11月29日 下午2點至晚間9點
11月30日 上午10點至晚間9點
12月1日 上午10點至晚間9點
地點：松山文創園區文創大街
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互動遊戲、拍貼打卡、闖關完成送好禮 並有機會抽中機票大獎
長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動於11月29日至12月1日期間限定，現場以彩繪機 4.0 的三麗鷗明星成員為主，包括 Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗及布丁狗等人氣爆棚的明星，幻化成可愛的雲朵造型，陪伴所有旅客快樂出遊，為旅程留下最甜蜜的回憶。活動現場除了有多項歡樂互動體驗，在展區內完成指定闖關遊戲，還可拿到許多長榮航空✕三麗鷗聯名的限定好禮。
長榮航空✕三麗鷗的魅力 打造全方位沉浸式體驗
為呈現長榮航空與三麗鷗歷年來彩繪機合作的成果，雙方共同打造了一個全方位沉浸式的酷萌派對，將天空中最可愛的風景延伸至不同展區，這個周末千萬不要錯過，長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動懶人包，讓民眾更快速掌握玩遊戲、拍照打卡拿限定好禮的訣竅：
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長榮航空Hello Kitty彩繪機 「巨大化超萌拍照打卡區」
長榮航空「閨蜜機」－ 巨型超萌Q版飛機模型展示區
長榮航空「粉萌機」－ 360度環景拍攝區
長榮航空「糖果機」－ 點亮彩繪機互動體驗區
長榮航空彩繪機全家族「配對大師」互動體驗區
長榮航空彩繪機空中藝術收藏區
長榮航空✕三麗鷗期間限定拍貼機
長榮航空彩繪機大集合影音展示區
長榮航空彩繪機歷史年牆
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除了以上的亮點之外，11/29~12/1活動期間，於展區內完成指定任務，還能獲得抽中長榮航空彩繪機免費機票夢幻大獎的機會喔！將送出三張長榮航空全新彩繪機航點的機票，包括閨蜜機的桃園－芝加哥航線、粉萌機的桃園－仙台航線，以及糖果機的桃園－巴黎航線。為回饋一直以來熱情支持的消費者，長榮航空也加碼推出限時超值優惠，長榮航空免稅品預購網「SKY SHOP」在11/29至12/31推出Hello Kitty專館享2件85折的優惠碼「EVAKT85」折扣；11/29至12/3長榮航空電商平台長榮樂e購網站/App 中，只要以現場提供的指定企業編號「P00000114」及密碼「EVAKT85」登入購物，即享全館商品單件85折(部分商品不適用)。
這個週末，長榮航空邀請所有民眾免費來參與，攜家帶眷、呼朋引伴前往台北松菸文創大街，走進「Hello好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」的奇幻世界，與親朋好友共享樂趣無窮的嘉年華盛會！
時間：
11月29日 下午2點至晚間9點
11月30日 上午10點至晚間9點
12月1日 上午10點至晚間9點
地點：松山文創園區文創大街