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媒體報導，在國安會要求，同時配合政院「國家轉型正義教育行動綱領」之下，國軍各軍士官學校的通識教育將刪除「中國現代史」課程。對此，國民黨立委馬文君質疑，賴清德總統不是才剛說，「中華民國在哪裡，黃埔精神就在哪裡」，如今卻要切斷中華民國建國建軍的傳承，質疑國軍要砸自己的招牌。國防部今（3）日回應表示，國軍軍事院校受大學法規範，享有學術自由，課程內容各校院自行調整。國防部今日例行記者會上，媒體關注軍校擬刪除中國現代史一事，人次室人才培育處處長傅政榮少將表示，人次室人才培育處針對個校院訂立教育計劃時進行召集研討，事實檢視有無符合實際效益與過時的課程，網路內容所提是研討資料列舉範例，國軍所屬軍事校院在民國88年也受到《大學法》規範，跟大學一樣享有學術自由跟自治，不會因校院長、國防部或司令部意見而逕自做調整，各校院有要做調整會送進課程審查委員會做審議，結果呈由校院長核定、送國防部核備，納入次年度授課。媒體追問軍校英文等課程是否也會做調整，傅政榮表示，各項院針對國文、英文、中國現代史等課程，國防部並沒有指導做調整的必要，因為這是大學自治、學術自由，還要經過各校院課程審查委員會審議才能調整課程；審議會是超然的機構，會有外娉專家學者、老師、系上幹部，由校長主持，不是由司令部或國防部能逕自調整。傅政榮補充表示，各校院的教材學分不一樣，英文陸軍官校是6學分、海軍官校是10學分、空軍官校是8學分，中國現代史部分，也不是國防部能命令它們上什麼課程，例如，陸軍是上中國現代史略，是由東華書局出版，海軍官校的中國現代史是由三民書局所出版，各校院訂的學分、教材，不盡相同，國防部尊重各院校的審議結果。