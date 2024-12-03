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▲周思齊（右）接受王偉忠專訪。（圖／中廣提供）

職棒傳奇球星周思齊9月從中信兄弟象退役，遇過2次假球事件，他致詞時告誡學弟遠離是非之地，「當時我告訴自己要爭氣，用球棒說服大家」，昨（2）日周思齊上節目再度被問及此事，回憶黑道硬塞10萬元，他只差沒有下跪求對方把錢收回去，以寧願不打球也不打假球，讓黑道知難而退。周思齊上王偉忠主持的廣播節目《欸？我說到哪裡了！》，王問起2008年令全台球迷心痛的「黑米事件」，周思齊說，那時黑道硬塞10萬塊給他，他煩惱到輾轉難眠，連夜求助牧師，牧師以豐富的社會經驗教他如何回話、怎麼跟黑道虛以委蛇，希望周思齊全身而退。回想當時，周思齊表示，後來他簡直要跪下來求黑道收回這10萬元，跟對方說寧可此後不打球，一番話反而讓黑道慌了，心想沒有球員怎麼打（假）球，才讓惡勢力收手。周思齊說，那一年他緊張到鬼剃頭，為假球案應訊時更體會到社會的荒謬，他以證人身分應訊，並要求證人保護，法院安排他藏身布幕，以變音的麥克風匿名陳述，沒想到，法官一開口就說「布幕後面的是周思齊」，接著他用女聲陳述案情，法官又說一次，變聲的這個人是周思齊，「整件事痛苦又荒謬，第一次知道原來台灣司法是這樣辦案。」從當年空蕩蕩的球場，到現在全台灣為參加12強世棒賽的中華隊加油，周思齊感概直言：「很多因素造就現在的職棒榮景，我覺得球員最怕的不是輸球，而是沒有觀眾，最怕打完全沒有人在乎的比賽，所以我們一路堅持下來走正路，是相信棒球之神一定存在。」