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▲孟耿如距上一次更新社群是在今年4月，如今黃子佼遭一審判刑仍神隱。（圖／翻攝自孟耿如IG）

▲孟耿如參演《我們與惡的距離2》「只要有那麼一點點該做的理由，我們就不應該放棄」，短短一句話看似是在為正義發聲，這也是孟耿如在黃子佼爆發性醜聞後，首度公開露面的戲劇作品。（圖／catchplay）

▲黃子佼判有期徒刑8個月，孟耿如持續神隱中，針對判決相關事宜，也尚未作出回應，狀況讓外界相當關心。（圖／記者朱永強攝）

藝人黃子佼2023年爆發性侵害醜聞事件，因持有未成年性影像，遭台北地檢署依違反《兒童及少年性剝削防制條例罪》起訴，台北地院今（3日）一審判決出爐，判有期徒刑8個月，併科罰金10萬元，仍可上訴。消息一出引發各界震驚，而黃子佼的妻子孟耿如動態也成為關注焦點，其社群上一次更新已是今年4月，至今「神隱長達8個月」，僅在戲劇《我們與惡的距離2》預告片段於11月時露面，私下實際情形不禁令人擔憂。事實上，黃子佼自性醜聞事件曝光後，孟耿如一直全新守護在旁，備受輿論及身心壓力的她，大幅減少公開外出及露面機會，翻閱其平時的社群平台查看，距Instagram上一次更新已是今年4月3日，一則發生地震當下時的影片，畫面中見她拚命雙手抱住女兒，用身軀擁護不讓女兒被掉落物品砸到，附上文字幽默自嘲「真的是女版湯姆克魯斯」，同時向眾人報平安，讓大批粉絲看得心疼。值得一提的是，孟耿如距今皆沒有公開活動與行程，唯獨露面則是在戲劇《我們與惡的距離2》的預告片中，演出中含著淚水激動地喊，「只要有那麼一點點該做的理由，我們就不應該放棄」，短短一句話看似是在為正義發聲，這也是孟耿如在黃子佼爆發性醜聞後，首度公開露面的戲劇作品，遺憾地是，反觀夫妻倆的現實生活，如今黃子佼判有期徒刑8個月，孟耿如持續神隱中，針對判決相關事宜，也尚未作出回應，狀況讓外界相當關心。