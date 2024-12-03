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為了縮短與共軍戰車之間的性能差距，國軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，國防部今（3）日證實，首批38輛M1A2T主力戰車將以船運的方式，在年底前抵達台灣，接裝都按造進度進行。網路媒體「菱傳媒」報導，首批M1A2T主力戰車的零附件在今日抵達基隆港，戰車則將在12月中旬抵達台灣，由陸軍進行接收程序。國防部今日例行記者會上，媒體詢問M1A2T戰車是否將於近期抵台？陸軍司令部副參謀長林文皇少將表示，媒體報導並非事實，目前所接裝期程都按造節點進行。媒體詢問M1A2T將抵台，但是訓場工程進度卻落後，林文皇表示，長安營區、坑子口訓場都在施作掩體工程與水保設施，目前進度都是正常的，在新式裝備獲裝後也會調整既有訓場，以符合訓練的規格，調節之後供部隊做接裝訓練。媒體追問是否首批38輛都會在年底前抵台？林文皇表示，相關獲裝都會在今年底前到位。國防部發言人孫立方會後補充表示，今年底獲裝38輛，明後兩年各獲裝42與28輛。