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台灣推動2050淨零碳排，首先也面臨2030年的綠電需求。經濟部次長連錦漳今（3）日出席論壇表示，推動再生能源相當辛苦，希望各界不要先批評，而是給予掌聲之後再批評，「我們可能感覺會好一點。」連錦漳今日出席《經濟日報》所舉辦的「2024能源願景高峰論壇-新能源永續淨零」，分享政府為了達成2050淨零目標，推動多元綠能、深度節能，並透過儲能及強韌電網等來穩定供電需求。他也目前幾項綠能成果，包括今年11月共有374座離岸風基豎立於海上，裝置容量超過3GW，全球排名第7；光電今年10月也已達到13.7GW。另外，政府也積極開發地熱資源，今年10月在宜蘭開挖國內首座4000公尺深的深層地熱鑽探井，預計明年6月就可以達到3000至4000公尺深度。經濟部也督導中油及台電等國營事業帶頭開發深層地熱，目標在2027年達到1GW。至於外界對於再生能源的指教，譬如離岸風電成本應調降，連錦漳表示，目前正積極跟相關單位溝通、協調，相信離岸風電廠商都有感受到政府的誠意，再將便宜綠電提供給國內廠商。針對國內綠電需求，台電也會把手上部分的綠電釋放，包裹成小額綠電提供給國內中小企業，滿足2030年的綠電需求。他話鋒一轉，這些規劃都是經過積極研討，但是同時也面臨外界許多批評，希望外界在政府推動綠能時，能先給予掌聲，而不是一味地先批評，「掌聲完了之後再來批評，我們可能感覺會好一點。」開源之餘，政府也提出節流方案，就如國際能源總署（IEA）報告指出，節能是推動淨零碳排的首要首要燃料。連錦漳表示，政府推動深度節能，把金融資金導入能源技術服務業（ESCO），讓這些產業可以逐步壯大，讓這些廠商可以轉過頭去協助有需求的廠商，目前由公營事業帶頭做，笑說「今天在場有2個，中鋼跟台電，被我們『惡勢力』壓迫」，再擴大9大部會，最後全面擴散到整個800瓩以上的3690幾家的廠商。另外，政府也積極推動老舊家電更新補助，預計2027年將節省206億度電，約占台灣總用電量的8%，隨著AI發展，「這8%應該是足夠提供給這些新產業或AI產業的發展所使用。」