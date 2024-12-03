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這陣容太豪華！多明尼加今天宣布2026年世界棒球經典賽的執行團隊名單，包含總領隊Nelson Cruz、「老爹」David Ortiz等8名傳奇球星，且其中5人已入選大聯盟名人堂，看得出野心勃勃要力拼2013年後賽史第2冠。這8人包含本屆12強以顧問身份隨多明尼加隊來台的Cruz、Ortiz、「神之右手」Pedro Martinez、Edwin Encarnacion、Vladimir Guerrero、Juan Marichal、Adrián Beltré，以及生涯703轟準名人堂球星「普神」Albert Pujols，其中6人在大聯盟生涯全壘打數超過400轟。「能夠擁有這些在世界棒球史上留下傳奇印記的傳奇人物是一種榮幸。」Cruz在發佈會上表示，「這是一支展現多明尼加偉大的天賦與國家承諾的團隊。」強調由傳奇球星組隊的重要性，也讓多明尼加人民產生極大信心。多明尼加上一次在經典賽奪冠是2013年，Cruz表示會組成這個豪華陣容就是為了在2026年再次登頂，「這個團隊反映了我們想要看到多明尼加再次奪冠的團結和願望，每個人都致力於為實現這個目標做出重大貢獻。」上屆多明尼加止步首輪。多明尼加體育部長Kelvin Cruz表示，「棒球是國家認同的象徵，鞏固了我們在國際舞台上的存在。」並強調參與經典賽的重要性，這項賽事不僅能彰顯國家的體育天賦，也強化了他們作為全球體育標竿的地位。