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美國股市12月多數指數迎來開門紅，其中與台北股市連動最大的費半指數昨（2）日大漲逾2%，台積電ADR狂飆逾5%，激勵台北股市今（3）日開盤上漲236.37點、來到22972.3點，收復月線關卡，盤中在電子、金融股的拉抬下，最高一度來到23144.78點，午盤上漲342.97點，來到23079.9點，成功站回千元關卡。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.46點、來到258.3點，同步站上月線，盤中最高一度來到260.3點，午盤上漲1.35點或0.52%，259.19點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：華航、神達、長榮航、泰金寶-DR、凱基金；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、神達、奇鋐、華星光、鴻海。權值股多數走高，權王台積電再度跳空開高，以1060元開出、上漲25元，午盤來到最高價1065元，上漲30元或2.9%；鴻海再度開高走低，今日以198.5元開出、上漲2.5元，最高一度站回200元關卡，可惜隨即遇到賣壓，午盤上漲0.5元或0.26%，來到196.5元；反倒是聯發科先行翻黑，今日以1325元盤上開出，隨後遇壓翻黑，最低一度來到1295元，午盤下跌5元或0.38%，來到1305元。