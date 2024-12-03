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先前市場傳出輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器出現漏水或其他零組件出包，導致出貨受阻甚至大廠砍單狀況，對於這個消息，廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（2）日表示，AI需求持續強勁，廣達訂單源源不絕，澄清這則消息。楊麒令昨日出席「桃園智造雙軸分享會：AI&健檢雙賦能 智慧製造再升級」論壇，並以《AI驅動產業新未來》進行演講，他指出，利用AI讓製造業，以及各行各業智能化已經成為趨勢，例如廣達在生產GB200 NVL 72伺服器，採用數位孿生（Digital Twin）技術，可以自動化生產，準確預估良率與產出數量，以及如何即時供應、準備物料。而在會後接受媒體訪問時針對美國布局、GB200出貨狀況等議題回應。楊麒令表示，人工智慧（AI）伺服器的產能還在增加，因為訂單持續湧入，輝達（Nvidia）GB200 AI伺服器明年第一季放量出貨不變，沒有外界所說的漏水、散熱與連接器等各種零組件問題，外面傳聞都怪怪的，跟我的認知不一樣，廣達在美國有兩個生產基地，未來看客戶狀況來擴增產能。此外，針對外界憂心AI伺服器需求2025年到2026年恐見頂，楊麒令更是表示「想太多」。針對美國布局，楊麒令表示，公司3年前就已看到AI（人工智慧）科技趨勢即將崛起，因此從當時就開始著手規劃研發、製造據點，在美國加州、田納西州不斷加碼投資，有鑑於AI伺服器訂單持續湧入，除了現階段累積的400億元龐大投資額，未來還會繼續擴增「美國製造」產能。楊麒令強調，廣達秉持設廠原則只有一個，就是就近客戶，「如果客戶要到非洲，我們也會去非洲設廠」。楊麒令補充，未來的路線圖（road map）事實上都一直還在變，AI這個產業已經形成，從訓練到推論，再到終端，事實上AI已經產生了一個端到端（end-to-end）的結合，持續往前進。而針對川普提高關稅，客戶是否提前拉貨？楊麒令也表示，現在的重點還是在工程階段比較重要，提前拉貨不在考量之中。